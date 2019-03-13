Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi İTOnun istanbul Boeing 737 Max İstanbul Çadırı
MIPIM'de çok iyi çalıştı
MIPIM'de çok iyi çalıştı
​E-ihracata yoğun ilgi
​E-ihracata yoğun ilgi
THY'den açıklama
THY'den açıklama
“2019'dan umutluyuz“
“2019'dan umutluyuz“
Citroen dikkat çekti
Citroen dikkat çekti

Toplanan inek sütü miktarı ocakta azaldı

- Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 808 bin 222 ton oldu

Toplanan inek sütü miktarı ocakta azaldı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 azalarak 808 bin 222 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 4,9 düşüşle 808 bin 222 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 18 azalarak 146 bin 63 tona indi.

Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 1,4 azalarak 59 bin 175 ton oldu. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 0,4 azalarak 615 tona geriledi.

Yoğurt üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 düştü ve 90 bin 368 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 5,5 azalarak 50 bin 32 tona düştü.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı, ortalama yüzde 3,5 ve protein oranı ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da söz konusu ayda 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 azalış gösterdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Süt Ve Süt ürünleri üretimiTürkiye İstatistik Kurumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5