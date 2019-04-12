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Toplanan inek sütü miktarı şubatta azaldı

- Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 751 bin 17 ton oldu

Toplanan inek sütü miktarı şubatta azaldı
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ANKARA (AA) - Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 azalarak 751 bin 17 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2019'a ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 azalarak 751 bin 17 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 16,5 azalarak 128 bin 986 tona indi. Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 2,8 azalışla 54 bin 757 tona düştü. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 67,5 azalarak 743 tona geriledi.

Yoğurt üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 düştü ve 89 bin 116 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 1,8 azalarak 53 bin 527 tona düştü.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı, ortalama yüzde 3,5 ve protein oranı ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı. Şubatta takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 azalış gösterdi.

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şubatTürkiye İstatistik Kurumu
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