Toplanan inek sütü miktarı temmuzda azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalışla 740 bin 751 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı temmuzda yıllık bazda yüzde 3,8 azalarak 740 bin 751 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 10,8 artışla 102 bin 621 tona ulaştı. İnek peyniri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 53 bin 675 tona çıktı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yıllık bazda yüzde 26,7 artış göstererek 3 bin 422 tona çıktı.

Yoğurt üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 artarak 111 bin 444 ton oldu. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 13,9 artışla 71 bin 893 tona ulaştı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı temmuzda ortalama yüzde 3,4, protein oranı yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, bu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,3 düşüş olarak kayıtlara geçti.