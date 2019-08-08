Toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi! İşte 200 bin çalışanın talebi

Türk-İş taleplerinin karşılanmaması durumunda 19 Ağustos tarihinde 30 bini aşkın işçi ile grev kararı almıştı.



Hükümet ile Türk-İş bugüne kadar üç kez görüştü. Bu üç görüşmeden de bir sonuç çıkmadı.



Basın toplantısı düzenleyen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay dün yaptığı açıklamada, “Toplu iş sözleşmesi için dün gece hükümetle 3. görüşmeyi yaptık. Ancak taleplerimizi karşılayacak bir rakam bulamadık” dedi.



Türk-İş Başkanı, hükümete “Bayramdan önce toplu sözleşmeyi anlaşmayla tamamlayalım” çağrısı yaptı.



Türk-İş ne talep ediyor?



Pazarlık masasında işçileri temsil eden Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.



Buna karşın hükümet, 9 Temmuz'daki ikinci görüşmede, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif edilmişti.



Türk-İş'in teklifi kabul etmemesi üzerine, hükümet zam teklifini yüzde 6+4'e yükseltti. Üçüncü görüşmede hükümetin teklifinin ne olduğu açıklanmadı.



"Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum bizim vaktimiz kalmadı"



Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise Cuma gününe kadar sürecin bitmesi gerektiğini, süreci masa başında bitirmeyi arzu ettiklerini söylüyor. Atalay daha önce ‘bu yaştan sonra grev meraklısı değilim' açıklamasını yapmıştı.



Atalay dün Ankara'daki Türk-İş Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanına da ülkeyi yönetenlere de bir kere daha sesleniyorum; bizim vaktimiz kalmadı, işçilerin taleplerini lütfen yerine getirin.” demişti.