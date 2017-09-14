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Toplu taşıma şoförlerine "yeterlilik belgesi" verilecek

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TESK arasında imzalanacak sözleşmeyle Konfederasyon bünyesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi'ne yeterlilik belgesi verme yetkisi tanınacak - TESK Genel Başkanı Palandöken: - "TESK Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumundan yetki alarak, başta okul servis aracı şoförleri olmak üzere 3 meslekle ilgili belgelendirme işlemlerini yapacak"

Toplu taşıma şoförlerine

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) arasında minibüs, taksi ve şehir içi toplu taşıma otobüs şoförlerinin yeterlilikleriyle ilgili yetkilendirme sözleşmesi imzalanacağı bildirildi.

TESK'ten yapılan yazılı açıklamada, Konfederasyon Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüşerek, özellikle okul servis araçlarında yaşanan istenmeyen olayların önüne geçmek amacıyla mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale getirilmesi konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.

Bu kapsamda, TESK Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi (TESK-ESYEM), okul servisi şoförleri başta olmak üzere, minibüs, taksi ve şehir içi toplu taşıma şoförlerinin yeterlilikleri konusunda yetkilendirilecek. Konuya ilişkin sözleşmenin yarın saat 11.00'de Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK), Bakan Sarıeroğlu, Palandöken ve MYK Başkanı Adem Ceylan'ın katılımıyla imzalanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palandöken, şehir içi ulaşım sektöründe yaşanan sorunları azaltmayı hedeflediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"TESK ESYEM, MYK'den yetki alarak, başta okul servis aracı şoförleri olmak üzere 3 meslekle ilgili belgelendirme işlemlerini yapacak. TESK-ESYEM, bu kapsamda minibüs, taksi ve şehir içi toplu taşıma otobüs şoförlerinin yeterlilikleri konusunda sınav düzenleyecek. Bu sınavda başarılı olamayanlar, alt teşkilatımızca eğitime tabi tutulacak. Yeterlilik sınavlarındaki başarı oranı, şoför esnafımızın bu alandaki eğitim ihtiyacını da ortaya koyacak."

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MykServis şoförüTESK
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