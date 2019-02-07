Toplu taşımaya hasılat esaslı vergilendirme imkanı

ANKARA (AA) - Otobüs işletmelerinin toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre uygulayacakları vergi oranı yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme, hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranlarının belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Buna göre, belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşımanın hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde 51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücüsü dahil en az 18 oturma yeri olan) yaptıkları toplu taşımaya ilişkin hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre uygulayacakları vergi oranı yüzde 1,5 oldu.

Mükelleflerin, bu kapsamda vergilendirilmeleri için münhasıran kararda tanımlanan faaliyetle iştigal etmesi gerekecek. Bu faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler uygulamadan faydalanamayacak.

Karar, 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.