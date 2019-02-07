Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya Trabzon Bursa
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı

Toplu taşımaya hasılat esaslı vergilendirme imkanı

- Otobüs işletmelerinin toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre uygulayacakları vergi oranı yüzde 1,5 oldu

Toplu taşımaya hasılat esaslı vergilendirme imkanı
banner17

ANKARA (AA) - Otobüs işletmelerinin toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre uygulayacakları vergi oranı yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme, hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranlarının belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Buna göre, belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşımanın hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde 51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücüsü dahil en az 18 oturma yeri olan) yaptıkları toplu taşımaya ilişkin hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre uygulayacakları vergi oranı yüzde 1,5 oldu.

Mükelleflerin, bu kapsamda vergilendirilmeleri için münhasıran kararda tanımlanan faaliyetle iştigal etmesi gerekecek. Bu faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler uygulamadan faydalanamayacak.

Karar, 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı KararıHasılat Esaslı Vergilendirme UsulüOtobüs IşletmesiResmi GazeteToplu Taşıma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1