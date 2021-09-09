Toplum sağlığını doğa ile birleştirdi çörek otunu hizmete sundu

Geleneksel bitkisel yaklaşımı modernize ederek yaşamın her anına destek olmak için çalışan Zade Vital, Türkiye’nin nadide bitkileri arasında bulunan çörek otunun yararlarına dair farkındalığı artırmak ve gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için Çörek Otu Günü’ne ev sahipliği yaparak kutlamaya başladı. Sağlıklı yaşam tutkunlarının bir araya geldiği özel etkinlikte, çörek otunun tarihi, zengin içeriği ve faydalarına dikkat çekilirken önümüzdeki dönemde çiftçilere ve çocuklara sağlanacak eğitim ve çalışmalardan bahsedildi.

Sağlıklı yaşam dostu Zade Vital, sağlığa olan çok yönlü faydalarıyla “kutsal tohum” olarak bilinen çörek otu için Türkiye’de ilk kez 8 Eylül tarihini “Çörek Otu Günü” ilan etti. Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Klinik Aromaterapist ve Bütünsel İyi Yaşam Terapisti Ayşe Tolga’nın yanı sıra farmakoloji uzmanı Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu da konuşmalarıyla çörek otunun faydalarının yanı sıra, doğanın iyileştirici gücüne dair bilgiler ve deneyimler paylaştı. Organizasyona katılan ünlü isimler arasında ise Zeynep Sever Demirel, Gül Gölge, Akasya Asıltürkmen, Aslı-Cem Pasinli, Özlem Süer, Ebru Erberdi ve Pınar Hotiç yerini aldı.

Zade Vital Çörek Otu Günü’nü kutlamaya yönelik kaynak yönetiminde karasal ekosistemin korunması ve gelişmesine destek veren Tohum Derneği ile de anlamlı bir iş birliğine imza attı. Bugüne özel hazırlanan çörek otu yağı içeren menü ise katılımcılar tarafından tam not aldı.

“Çörek otunun faydalarından herkesin yararlanmasını sağlayacağız”

Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil Çörek Otu Günü’ne dair konuşmasında şunları söyledi:

“Geleceğini, toplum sağlığının, doğanın ve dünyanın geleceği ile birleştirmiş, örnek bir marka olarak, bilimsel yöntemlerle doğanın yenileyici gücünü insanların hizmetine sunarak, dünyada daha iyi bir yaşam vizyonunun öncülüğünü yapmaya devam ediyoruz. İnsana ve çevreye saygı ilkesiyle, üniversite iş birliği ve Ar-Ge’deki gücümüzle Zade Vital olarak topraklarımızın armağanı olan tohumlarımızı sahipleniyor, bu tohumların şifasını, ulusal ve uluslararası arenada da tanıtmayı gururla sürdürüyoruz.

Bugün ‘Kutsal tohum’ olarak adlandırdığımız insanlık tarihi boyunca geleneksel tıbbın en nadide bitkilerinden, Zade Vital ürün yelpazesinde de son derece önemli bir yere sahip ‘’binbir derde deva’’ olan çörek otunun gelecek nesillere sürdürülebilir bir şekilde ulaşmasını sağlayarak, bilinirliğini artırma görevini üstleniyoruz. En değerli yol arkadaşlarımızdan biri olan çiftçilerimizi çörek otu yetiştiriciliğine daha fazla yönlendirmek için tüm imkânlarımızı da seferber ederek, bu mucizevi bitkinin gelecek nesillere de aktarılması için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. Çörek otunun saymakla bitmeyen faydalarını anlatmak; 7’den 70’e herkesin bu bitkinin şifasından yararlanmasını sağlayarak bir farkındalık yaratacağımıza gönülden inanıyoruz. Çörek Otu Günü’müz kutlu olsun.”

‘’Çörekotu yüzlerce yıldır sağlık alanında kullanılan doğal bir kaynak’’

Toplantı sırasında sözü alan Farmakoloji uzmanı Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu ise konuşmasında sağlıklı yaşam alışkanlıklarının öneminden bahsetti. Vücudun temel ihtiyaçları olan, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku, bol su tüketimi ve stres yönetimi sağlandığında, kendi kendini iyileştirme gücü olduğunu belirtti. Bir ilaç bilimci olarak ilaçların öneminden bahsederek, ‘’Akılcı İlaç Kullanımı’’na, ilaçların ancak gerekli olduğunda, hekimler tarafından planlanmış doğru bir protokolle kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları, doğal beslenme, vitamin ve minerallerin vücudumuzda yeterli miktarda olması, oksidatif strese karşı doğal antioksidanlar, kronik inflamasyonun doğal yollarla azaltılması, bağışıklık sistemimizin sağlıklı ve dengeli olmasının uzun yıllar sağlıklı kalabilmenin temel anahtarları olduğunu anlattı. Çörekotunun da diğer tüm bitkiler gibi insan sağlığı için çok değerli içeriklere sahip olduğu, Dünyanın en zengin endemik bölgelerinden biri olan Anadolunun insanının, bu zenginliği nasıl kullanacağının deneyimine ve bilgeliğine sahip olduğu, Çörekotunun da yüzlerce yıldır sağlık alanında kullanılan doğal bir kaynak olarak günümüzde birçok bilimsel çalışmada, farklı etki mekanizmaları ile etkinlikleri kanıtlayan, birçok sağlık problemi için umut vadeden bir kaynak olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

“Bu iyilik hareketinde bende varım”

Sağlıklı yaşam yazarı Ayşe Tolga ise Çörek Otu Günü için yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

Topraklarımızda yetişen çörek otu bitkisi pek çok açıdan Anadolu kültürü için çok mühim. Hepimiz çörek otunun büyüklerimizin evlerinde bereket getirsin diye cüzdanlara konulduğunu, nazardan korusun diye çekmecelere giysilerin arasına serpildiğini görmüşüzdür. Hem şifasıyla hem spiritüel olarak en kadim bitkilerden biri oluşuyla çörek otunun önemi insanlık tarihi için çok eskilere dayanıyor. Her zaman yerli tohumlarımızın toprağın bereketi ile buluştuğunu ve doğanın saf şifasını bizlere getirdiğine inanıyorum. Özellikle bu özel bitkinin farkındalığını ve bilinirliğini arttırmak için bizlere bu anlamda da çok önemli sorumluluklar düşüyor. Zade Vital’in sahiplendiği Çörek Otu Günü ile bu iyilik hareketinde bende varım diyorum! Bugünden itibaren bu özel ve anlamlı yolculuğu her zaman bir sağlıklı yaşam tutkunu olarak desteklemeye devam edeceğim”.