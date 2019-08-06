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Toros Tarım'dan Romanya'da yatırım

Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral: "Hedefimiz, önemli bir tarım ülkesi olan Romanya'yı ikinci büyük pazarımız yaparak markamızı orada da bilinir kılmak"

Toros Tarım'dan Romanya'da yatırım
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Toros Tarım, gübre üreticisi Nutrien'in Romanya'daki satış ve dağıtım operasyonlarını satın almak üzere sözleşme imzaladı.

Toros Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yurt dışı girişimleriyle bölgesel oyuncu olma yolunda somut adımlar atmaya devam ediyor.

Toros Tarım, bu amaçla gübre üreticisi Nutrien çatısı altında Romanya'da gübre satışı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Agrium-Agroport Romania SA şirketini bünyesine katmak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladı.

Son iki yılın ihracat şampiyonu olan Toros Tarım, Romanya’daki yeni yatırımı ile coğrafi yayılımını ve ihracatını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Eylül ayında tescil edilecek firma "Toros Agroport Romania SA" adıyla faaliyet gösterecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Holding Tarımsal Sanayi'den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral, Romanya'daki yatırım hamlesine ilişkin, "Bu satın alma, iki yıl önce başlattığımız bölgesel güç olma stratejimizin bir parçası olarak Toros Tarım'ı, belirlediğimiz yurtdışı pazarlarda değer zinciri içinde kalıcı ve sürdürülebilir kılmak için yapıldı. Hedefimiz, önemli bir tarım ülkesi olan Romanya'yı ikinci büyük pazarımız yaparak markamızı orada da bilinir kılmak." dedi.

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Toros TarımHakan GöralRomanyaYatırımEkonomi
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