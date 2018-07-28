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Toroslarda bal hasadı başladı

- Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Davut Keleş: -"Arıcılarımız, ürünlerini kışın sahilde, yaz aylarında ise yaklaşık 2 bin 300 rakımda üretiyor. Bu da hem gezginci arıcılık hem de kır balı üretimi için önemli bir avantaj"

Toroslarda bal hasadı başladı

MERSİN (AA) - En kaliteli balı elde etmek için Torosların 2 bin 300 rakımlı tepelerinde arıları çiçeklerle buluşturan Mersinli arıcılar, bal sağımına başladı.

Verimli bitki örtüsü ve zengin çiçek varlığıyla Erdemli ilçesine bağlı Musa Bozuldu Yaylası'nda ürün yetiştiren arıcılar hasattan umutlu.

Arıcılarla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Davut Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Torosların zirvesine 250 arı kovanı çıkardıklarını, üretim ve denemeler esnasında oluşan tecrübeyi arıcılık faaliyeti yapan kurum, kuruluş ve arıcılarla paylaşacaklarını söyledi.

Ana arı ve arı yetiştiriciliği konusunda eğitimler verdiklerini ifade eden Keleş, bu eğitimlerin kaliteli bal üretimi açısından oldukça önemli olduğunu anlattı.

Keleş, bölgenin bal sağımı için müsait olduğunu belirterek, "Arıcılarımız, ürünlerini kışın sahilde, yaz aylarında ise yaklaşık 2 bin 300 rakımda üretiyor. Bu da hem gezginci arıcılık hem de kır balı üretimi için önemli bir avantaj. Tüm bu çalışmaları takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki burada yapılan çalışmalar Türk arıcılığına faydalı olur. Burada yapacağımız en ufak iyileştirme bizim için çok önemlidir. Yeni sezonda tüm arıcılarımızın bol ürün elde etmelerini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Bölümü Başkanı Hamza Başaran da bölgenin flora açısından zengin olduğunu, iyi bir hasat beklediklerini kaydetti.

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