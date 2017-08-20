Torosların balı üreticinin yüzünü güldürdü

ANTALYA (AA) - Abdullah Çatlı - Antalya'nın Toros Dağları'nda organik elde edilen ve tescillenmesi için patent çalışmaları devam eden Akseki balındaki rekolte, üreticinin yüzünü güldürdü.

Akseki ilçesinde bin 250-2 bin metre yükseklikteki yaylalarda üretilen balın hasadına başlandı. Torosların güney yamacına kurulu ilçenin Çimi, Göktepe, Bademli, Çataloluk, Geyran gibi yaylalarında üretilen balın rekoltesi bu yıl üreticiyi sevindirdi.

Geçen iki yıl iklimsel nedenlerden dolayı rekoltenin az olduğu Akseki'de, bu yıl yaklaşık 5 bin kovandan yaklaşık 50 ton bal üretimi bekleniyor. Tırmanılarak çıkılan yaylalarda kovanlardan çıkarılan balın süzmesi 150, kara kovanı ise 200 liradan satışa sunuldu.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akseki balının bir marka olduğunu, özellikle Çimi yaylası balının çok tercih edildiğini söyledi.

İlçedeki Toros Dağlarında üretilen bala talebin fazla olduğunu ifade eden Uysal, şöyle devam etti:

"Akseki balının tescillenmesi için patent çalışmalarımız var. Akseki balı doğal ve organiktir. Torosların endemik ve özel çiçeklerin içerisinde üretildiği için aroması çok özeldir. Arılar bin bir çeşit çiçekten bal alıyor. Akseki balı kovanından çıkmadan satılıyor. Yol üzerinde satılan 'Akseki balı' diye satılanlar bal değildir. Çünkü Akseki balı yol kenarına çıkmaz. Müşterileri her zaman hazırdır."

"Arılara bebek gibi bakıyoruz"

Bölgede çocukluğundan bu yana arıcılık yapan 59 yaşındaki Ahmet Arıcı, 2 bin rakımlı Çimi yaylasında, arıların balı bin bir çeşit çiçekten yaptığını anlattı.

Bu yıl balın rekoltesinin yüksek, kalitesinin de daha iyi olduğunu belirten Arıcı, "Kara kovanlarımızdan bal hasadı yapıyoruz. Ballarımız hastalar için şifadır." dedi.

Arıcılığın zahmetli bir iş olduğunu aktaran Arıcı, "Çektiğimiz emeğe değiyor. Eşim, ağabeyim ailece atalarımızdan devraldığımız arıcılığı sürdürüyoruz. Arılara bebek gibi özenle bakıyoruz. Bizim ballarımızı özellikle hasta olan kişiler alıyor. Biz bunu hastalara gönderirken sanki biz hastaları iyileştirmiş gibi mutlu oluyoruz. Bizim bu bölgenin balları hakiki organik baldır." diye konuştu.

Arıcı, geçen yıldan daha fazla sipariş aldıklarını, ellerindeki mevcut balı bitirmek üzere olduklarını kaydetti.

Mevlüt Arıcı ise bal veriminin çok iyi olduğunu, rekoltenin üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Bala talebin fazla olduğuna dikkati çeken Arıcı, "Her yıl böyle verim olmaz. Arıcılar her zaman umutla yaşar. 7-8 yılda böyle iyi hasat olur. Bu yıl bir kovandan ortalama 9-10 kilo arasında bal alacağız." ifadelerini kullandı.