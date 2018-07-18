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Tortum Hidroelektrik Santrali özelleştirme ihalesi

ANKARA (AA) - Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Erzurum'daki Tortum Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri 20 Temmuz'da yapılacak.Özelleştirme...

Tortum Hidroelektrik Santrali özelleştirme ihalesi

ANKARA (AA) - Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Erzurum'daki Tortum Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri 20 Temmuz'da yapılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, Tortum HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesine başvuran tüm katılımcıların ön yeterlilik kriterlerini karşıladığı ve ihalenin 20 Temmuz Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Söz konusu ihaleye, Metek Hidro Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, As Enerji-Hidrosolar Ortak Girişim Grubu, Uludağ Buhar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Metro Mühendislik Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., FM Enerji İnşaat ve Ticaret AŞ, İltek Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim AŞ, Mostar Grup Restorasyon Yapı Enerji Ticaret Sanayi Ltd. Şti., İntes Grup İnşaat ve Ticaret AŞ, Özbek İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. teklif verdi.


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