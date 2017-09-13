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TOSB'da 70 milyon liralık yatırım atağı

- TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Burhanoğlu: - "Yaklaşık 70 milyon liraya mal olacak yeni yatırımlar ve halihazırda yapılan müracaatlar sonrası özel sektörün gerçekleştireceği tesis yatırımlarının sonucunda artık TOSB'da yer kalmayacak"

TOSB'da 70 milyon liralık yatırım atağı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, yaklaşık 70 milyon liraya mal olacak yeni yatırımlar ve halihazırda yapılan müracaatlar sonrası özel sektörün gerçekleştireceği tesis yatırımlarının sonucunda artık TOSB'da yer kalmayacağını bildirdi.

TOSB açıklamasına göre, TOSB'un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yeni yatırım kararları alındı.

Ömer Burhanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracatında otomotivin ihracatçı sektörlerin açık ara önünde olduğuna işaret etti.

Otomotiv sektörü içinde yan sanayinin hatırı sayılır bir paya sahip olduğunu vurgulayan Burhanoğlu, "Öyle ki TOSB'un Marmara Bölgesi'ne ve bulunduğu şehre olan ekonomik katkısı, yıllık 1,5 milyar dolar ihracat ve 12 milyar liralık bir ciro olarak karşımıza çıkıyor. 77 sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği bölgemizde 20 bin kişiye istihdam sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Burhanoğlu, Türkiye'deki 365 Ar-Ge merkezinin yaklaşık yüzde 3'ünün sadece TOSB'da yer aldığını belirterek, bölgede 12 Ar-Ge merkezi bulunduğunu, ayrıca 172 dönüm içerisinde 50 bin yetişmiş ağaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "en temiz OSB" sertifikası ile ödüllendirildiklerini aktardı.

Seçilen yeni yönetim kurulu ile TOSB'un otomotiv sektörünün yarınlarının inşası için yeni vizyon ve misyonlar üstlendiğini vurgulayan Burhanoğlu, "Yaklaşık 70 milyon liraya mal olacak yeni yatırımlar ve halihazırda yapılan müracaatlar sonrası özel sektörün gerçekleştireceği tesis yatırımlarının sonucunda artık TOSB'da yer kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Ömer Burhanoğlu, sanayiciler olarak artık bulundukları bölgeye sığamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Temelleri atılacak yeni tesislerde üretim ve kapasiteyi artırabilmek için özellikle bodrum katlarının daha verimli kullanılması gerekiyor. Bunun için de bodrum katlarının inşaat alanından sayılmaması konusunda yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Eski üretim tesislerinde bunu sağlamak zor gözükse de yasal düzenlemeler ile yeni yapılacak üretim tesislerinde bunun önü açılarak bodrum katlarının da üretime katılması sağlanabilir.

TOSB 2 milyon 800 bin metrekare alana sahip. Bu alan içerisinde 120 bin metrekare sosyal alan, 104 bin 334 metrekare kiralanabilir endüstriyel alan var. 18 bin 447 metrekare otel, 17 bin 649 metrekare ofis ve hizmet, 4 bin 600 metrekare teknik altyapı binaları olmak üzere toplam 145 bin 30 metrekare binamız mevcut. Bunlara ek 258 bin metrekare park ve orman alanı ile 1 milyon 964 bin metrekare üretim alanına sahibiz. Bölgeye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar da var. Bu doğrultuda yeni üretim tesisimiz için 70 milyon TL değerinde bir yatırım söz konusu. Fakat gelişimin ve yatırımların sürdürülebilmesi için yeni bir OSB alanına acil ihtiyaç var."

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Ömer BurhanoğluTOSBYatırım
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