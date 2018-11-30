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TOTAL işitme engelliler için gezi düzenledi

ANKARA (AA) - TOTAL Oil Türkiye, işitme engelli öğrenciler için kazı çalışmaları devam eden Symrna Antik Kenti’ne gezi düzenledi.Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında gençlere tarihi ve kültürel...

TOTAL işitme engelliler için gezi düzenledi
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ANKARA (AA) - TOTAL Oil Türkiye, işitme engelli öğrenciler için kazı çalışmaları devam eden Symrna Antik Kenti’ne gezi düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında gençlere tarihi ve kültürel mirasın aktarılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda TOTAL Oil Türkiye'nin İzmir Bornova Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri için kazı çalışmaları devam eden tarihi Smyrna Antik Kenti’ne bir gezi düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Total Oil Türkiye desteğiyle kazı çalışmaları devam eden Symrna Antik Kenti’nde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi, binlerce yıllık geçmişe sahip bu toprakların değerini yeni kuşaklara aktarmak, onlara tarihi sevdirmek, kültürel mirasımızın korunması ve geleceğe taşınması amacını taşıyor. Projenin üçüncü ayağında tarihi kent, İzmir Bornova Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Projeye markanın sosyal sorumluluk çalışmalarında gönüllü olarak yer alan ve TOTAL çalışanlarından oluşan 'Total Gönüllü Takımı' da destek verdi. Gezi öncesinde işaret dili eğitimi alan takım üyeleri, gezi süresince öğrencilerle iletişim kurma ve paylaşımlarda bulma imkanı buldu."

Gelecek yıl da devam edecek proje ile farklı yaş ve eğitim gruplarında binin üzerinde öğretim çağındaki çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

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AkaryakıtKurumsal SorumlulukKültürel GeziTOTAL
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