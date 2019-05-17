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Total Oil Türkiye "Samsun'un Enerjisi Güzel" diyerek yola çıktı

- Total Oil Türkiye’nin "Samsun'un Enerjisi Güzel" projesi için motosiklet tutkunları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yıl kutlamalarına katılmak üzere Samsun'a doğru gidiyor

Total Oil Türkiye
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İSTANBUL (AA) - TOTAL Oil Türkiye'nin desteklediği bir grup motosiklet tutkunu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, motosiklet tutkunu sürücüler, İstanbul'daki Total Kozyatağı istasyonundan yola çıktı.

Yol boyunca diğer motosiklet tutkunlarının da katılımıyla genişleyecek grup, Sapanca, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop güzergahı üzerinden Samsun'a ulaşmayı hedefliyor.

Ekip yol boyunca TOTAL istasyonlarına uğrayarak mola verecek. Motosiklet tutkunları Samsun'da görkemli bir geçit ile törene katıldıktan sonra tekrar dönüş yoluna geçecek.

Motosiklet tutkunlarının 3 gün sürecek yol macerası kayıt altına alınarak, daha sonra Demirören Enerji sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOTAL Oil Türkiye Satış Direktörü Göker Gürkaya, şunları kaydetti:

"Total Oil Türkiye olarak, her zaman ülkemize faydalı olmak ve insanımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecan ve anlamla kutlayacağız, çünkü bu yıl Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü. Bu anlamlı günde kutlama törenlerine katılmak üzere ülkesine bağlı ve macera sever motosiklet tutkunu dostlarımızla birlikte Samsun'un Enerjisi Güzel diyerek İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkıyoruz. Total Oil Türkiye olarak bu heyecanlı yolculuğu desteklemekten gurur duyuyor, yol boyunca onları istasyonlarımızda ağırlayacak olmanın heyecanını taşıyoruz."

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