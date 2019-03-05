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TOTAL uzun yol sürücüleriyle buluştu

- TOTAL Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Cengiz Hisarcıklılar: - "TOTAL Rubia Roadshow aktiviteleri ile Türkiye'nin dört yanındaki uzun yol sürücülerine ulaşıp, motor koruması ve yakıt ekonomisi sağlayan TOTAL Rubia motor yağlarımızı kullanıcılarla buluştururken bu yıl sürücülere göz taraması uygulaması da yaparak güvenle yol almalarını sağlamayı hedefledik"

TOTAL uzun yol sürücüleriyle buluştu
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İSTANBUL (AA) - TOTAL, ağır dizel madeni yağ markası TOTAL Rubia ile uzun yol sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği “TOTAL Rubia Roadshow”da sürücülerle buluştu.

TOTAL'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de madeni yağların üretimi ve pazarlaması alanında 28 yıldır faaliyet gösteren TOTAL, ağır dizel madeni yağ markası TOTAL Rubia ile uzun yol sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği “TOTAL Rubia Roadshow” etkinliklerinde büyük ilgi gördü.

Total Türkiye ekibi, 2018 yılı boyunca 21 ilde 26 noktada düzenlenen etkinliklerde, uzun yol sürücülerine doğru yağ seçimi ve yeni nesil dizel motor teknolojisi konularında eğitimler verdi.

6 bin 150 katılımcı, çevreci emisyon sistemleri ve yakıt ekonomisi kavramları hakkında bilgi edinirken TOTAL Rubia markalı ürünleri yakından tanıma fırsatı buldu. Roadshow aktiviteleri sırasında motor koruması, yakıt ekonomisi ve yol güvenliği konusunda farkındalık kazanan sürücüler, kurulan sanal gerçeklik deneyimi oyunu sayesinde hoşça vakit geçirdiler. Geleneksel hale gelen roadshow’lara katılan sürücüler, aktiviteye özel yağ değişim kampanyasından diledikleri ilde, anlaşmalı yetkili servis değişim ve bakım noktalarında kişiye özel tanımlanan SMS kodlarıyla yararlanma imkanı buldu.


- "Uzun yol segmentinde önceliğimiz sürücü ve aracın güvenliği"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOTAL Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Cengiz Hisarcıklılar, uzun yol segmentinde önceliklerinin sürücü ve aracın güvenliği olduğunu belirterek, "Bu vesileyle her yıl düzenlemeyi hedeflediğimiz TOTAL Rubia Roadshow aktiviteleri ile Türkiye’nin dört yanındaki uzun yol sürücülerine ulaşıp, üstün motor koruması ve yakıt ekonomisi sağlayan TOTAL Rubia motor yağlarımızı kullanıcılarla buluştururken bu yıl sürücülere göz taraması uygulaması da yaparak güvenle yol almalarını sağlamayı hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.

Ağır dizel segmentinin ürün ve pazarlama anlamında öncelikli segmentlerden biri olduğuna işaret eden Hisarcıklılar, TOTAL Rubia markasının yüksek kalite ve müşteri taleplerine kulak vererek güven sağlayan yaklaşımıyla yakın gelecekte uzun yol sürücülerinin ilk tercihi olmasını hedeflediklerini belirtti.

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