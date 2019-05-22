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TOTAL'den motoru "genç tutan" formül

- TOTAL QUARTZ motor yağları, TOTAL araştırma ve geliştirme mühendislerinin geliştirdiği "ART" sayesinde motorun tüm parçalarını korumanın yanı sıra motoru uzun yıllar genç tutma imkanı sunuyor

TOTAL'den motoru
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İSTANBUL (AA) - TOTAL araştırma ve geliştirme mühendislerinin, "ART" olarak da bilinen "Age Resistance Technology" ile geliştirdiği TOTAL QUARTZ motor yağları araçlarda uzun süre üst düzey performans sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, TOTAL QUARTZ’ın kullandığı "ART" ile yağ molekülleri arasındaki etkileşimin artmasıyla çok dayanıklı moleküler bir yapı oluşuyor. Böylece aşırı sıcaklıklar, basınç, oksitlenme veya tortu oluşumu gibi durumlara karşı yüksek direnç sağlayan moleküler etkileşim ile koruyucu yağ filminin kopması önlenirken, "ART" sayesinde TOTAL QUARTZ motor yağları, motorun tüm parçalarını koruyor ve motoru uzun yıllar genç tutma imkanı sunuyor.

TOTAL QUARTZ motor yağları, mekanik aşınmaya karşı yüzde 64’e ve kurum oluşumuna karşı yüzde 18’e varan koruma sağlıyor. Ayrıca, yakıt tasarrufunu yüzde 3'e kadar artıyor.

Değerlendirmeler, TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 için yapılan resmi endüstriyel test sonuçlarına göre bir deponun 45 litre motorin aldığı ve 1 litre motorinin 6,33 TL olduğu varsayılarak hesaplandı.

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