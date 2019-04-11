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Total'den yeni distribütörlük anlşaması

ANKARA (AA) - Total Madeni Yağları, İstanbul Anadolu yakası ve Gebze’deki satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri için Görpet Petrol Ürünleri Ltd. Şti ile anlaştı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 29 yıldır madeni...

Total'den yeni distribütörlük anlşaması
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ANKARA (AA) - Total Madeni Yağları, İstanbul Anadolu yakası ve Gebze’deki satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri için Görpet Petrol Ürünleri Ltd. Şti ile anlaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 29 yıldır madeni yağ üretimi ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Total, Görpet Petrol Ürünleri Ltd. Şti. ile yaptığı anlaşma sayesinde satış ve pazarlama ağını daha da güçlendirecek.

Total Madeni Yağları, İstanbul Anadolu yakası ve Gebze’deki satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine 1 Nisan itibarıyla yeni distribütörü Görpet Petrol Ürünleri Ltd. Şti ile devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Cengiz Hisarcıklılar, gerçekleştirilen yatırımlar ve yenilikçi pazarlama faaliyetleri sayesinde Total'in Türkiye madeni yağlar pazarında kayda değer bir büyüklüğe ulaştığını kaydederek, "Hizmet ağını yeni iş birlikleri ile güçlendirerek, İzmir Menemen’de üretilen son teknoloji ürünleri daha çok kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyoruz. Total, madeni yağ konusunda hem Total hem de ELF markalarının tecrübelerine sahip. Türkiye’deki fabrikalarda son 5 yılda üretilen her 2 araçtan birinde Total veya ELF madeni yağları veya antifrizleri kullanıldı." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Görpet Petrol Ürünleri Ltd. ŞtiTotal Madeni Yağları
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