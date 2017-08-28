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Toyota 5 Kıta Şürüşleri̇'ni̇n Avrupa ayağı başladı

- Toyota’nın 5 Kıta Sürüşleri'nin Avrupa ayağı bu yıl Portekiz’de başladı

Toyota 5 Kıta Şürüşleri̇'ni̇n Avrupa ayağı başladı

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın daha iyi otomobiller geliştirme vizyonu kapsamında gerçekleştirdiği, geniş çaplı bir Ar-Ge projesi 5 Kıta Sürüşleri'nin Avrupa ayağı bu yıl Portekiz’de start aldı.

Şirket açıklamasına göre, Toyota çalışanlarının dünyanın her bölgesinde, zor koşullardaki sürüşlerle farklı Toyota modellerini test etmesini sağlayan 5 Kıta Sürüşleri, Gazoo Yarışları kapsamında, 2014’te Avustralya kıtası sürüşleriyle hayata geçti. 2015 ve 2016 yıllarında Latin ve Kuzey Amerika’da yapılan sürüşler, bu yıl otomotiv sanayinin doğduğu yer olan Avrupa’da devam edecek.

Avrupa sürüşleri kapsamında Toyota ve Lexus modellerinden oluşan konvoyun yaz rotası 8 hafta boyunca 13 bin km’den oluşurken, kış rotası ise 4 hafta boyunca 6 bin kilometre olacak.

Toplamda 23 ülkeyi kapsayan projenin kış rotası ayağına Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’yi temsilen Kalite Güvence Kıdemli Mühendisi Kemal Moğulkoç katılacak. Sürüşlerde elde edilecek sonuçlar Toyota’nın her zamankinden daha iyi otomobiller geliştirmesine ve çalışanlarının uzmanlık becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak.

2018’de Afrika ve 2019’da Asya’da yapılacak sürüşlerin, 2020 yılında Tokyo’da gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları ile tamamlanması hedefleniyor. Tokyo'nun ev sahipliği yapacağı Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nın resmi sponsoru olan Toyota, 5 kıtada sürüşleriyle 7 yılda toplam 210 bin kilometre yol katetmiş olacak.

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5 Kıta SürüşleriToyota
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