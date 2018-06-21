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Toyota, ABD'de en çok patent alan otomobil markası oldu

- Toyota, 2017 yılında ABD Patent ve Marka Tescili Ofisi'nden 2 bin 15 patent alarak sektöründe bir rekora daha imza atmayı başardı

Toyota, ABD'de en çok patent alan otomobil markası oldu

İSTANBUL (AA) - Toyota, sunduğu mobilite çözümleriyle de öne çıkarak üst üste dördüncü yıl ABD'de en çok patent alan otomobil markası oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, yenilikçi teknolojileri ve akıllı çözümleriyle otomotiv sektörüne önderlik etmeyi sürdürüyor.

Hibrit ve yakıt hücreli otomobiller konusunda öncü rol üstlenen Toyota, sunduğu mobilite çözümleriyle de öne çıkarak üst üste dördüncü yıl ABD'de en çok patent alan otomobil markası oldu.

İleri teknoloji ile ürettiği otomobillerin yanında, aynı zamanda bir mobilite şirketine de dönüştüğünü açıklayan Toyota, 2017 yılında ABD Patent ve Marka Tescili Ofisi'nden 2 bin 15 patent alarak sektöründe bir rekora daha imza atmayı başardı.

Toyota, Intellectual Property Owners Association (IPO) listesindeki en yenilikçi şirket arasında ilk 14'e girerek IBM, Apple ve Microsoft gibi teknoloji öncüsü isimlerin arasında yer aldı.


- İlk patent "dokuma tezgahı"


Toyota’nın ilk patenti, 1891 yılında Sakichi Toyoda’nın aldığı dokuma tezgahı patenti oldu.

Toyota, kurucusu Kiichiro Toyoda’nın babası olan Sakichi Toyoda tarafından alınan bu patentten sonra 2003’te 14 bin 215 patentle en çok patent alan otomobil üreticisi unvanını elde etmişti. 2014 yılında da 18 global otomobil üreticisi tarafından tescil ettirilen 57 bin patentin yüzde 26’sı Toyota'ya aitti.

Patent konusunda dünyanın lider otomobil üreticisi konumunda bulunan Toyota'nın patentlerinin yüzde 85’i alternatif motor teknolojilerini içerirken, hibrit teknolojileri ile ilgili yeni buluşlar bu oranda en büyük paya sahip oldu.

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