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Toyota, Avustralya Rallisi’nde şampiyonluk hedefliyor

- Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda mücadele eden yarış takımı Toyota GAZOO Racing, Avustralya Rallisi’nde şampiyonluğa odaklandı

Toyota, Avustralya Rallisi’nde şampiyonluk hedefliyor
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İSTANBUL (AA) - Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda mücadele eden yarış takımı Toyota GAZOO Racing, 15-18 Kasım'da sezonun son yarışı olan Avustralya Rallisi’nde şampiyonluğu elde etmeyi amaçlıyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda mücadele eden yarış takımı Toyota GAZOO Racing, 15-18 Kasım'da sezonun son yarışı olan Avustralya Rallisi’ne çıkıyor.

Üreticiler Şampiyonası’nda 12 puan farkla ralliye gelen Toyota takımı, burada şampiyonluğu elde etmeyi amaçlıyor. Sürücüler Şampiyonası’nda ise Ott Tanak liderin 23 puan gerisinde yer alırken, Esapekka Lappi ve Jari-Matti Latvala ise ilk beşte bulunuyor.

Avustralya Rallisi, virajlı orman yolları ile akıcı köy yollarından oluşan kombinasyona sahip bir yarış olacak. Perşembe günü yapılacak testlerin ardından cuma günü ilk aksiyon yeni etaplarla birlikte Coffs Limanı’nın kuzeyinde yapılacak. Cuma ve cumartesi günü, deniz kenarındaki asfalt etaplarla tamamlanacak. Pazar günü ise ralli, üç etabın iki kez koşulmasının ardından Wedding Bells Güç Etabı ile podyum seremonisi ile tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Tommi Mäkinen, birçok iniş ve çıkışla heyecanlı bir sezon olduğunu belirterek, herkesin son yarışa kilitlendiğini kaydetti.

Önlerinde sadece ikinci yıllarında şampiyonluğu kazanmak gibi harika bir fırsat olduğunu ifade eden Mäkinen, "Her zaman olduğu gibi bu hiç kolay olmayacak ama kendimize güvenmemiz için iyi sebeplerimiz var. Galler ve İspanya’da toprakta iyi performanslar ortaya koyduk ve Avustralya’dakine benzer şartlarda kendimizi daha da geliştirdik. Tüm takım hedef için sıkı bir çalışma içerisinde. Güçlü bir aracımız ve güçlü üç pilotumuz var. Şampiyonluğa erişmek için iyi bir şansa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ott Tanak da, "Avustralya’da her şeyimi vereceğim. Sürücüler Şampiyonası’nı matematiksel olarak kazanma şansım var ve bu tamamen benim elimde olmasa da, zorlayacağım ve pes etmeyeceğim. Üreticiler Şampiyonası’nda ise avantaj bizde ve bence oldukça güçlü bir konumdayız. Son yarışlarda toprak etaplarda aracımızın iyi performans vermesinden dolayı kendimize güveniyoruz. Avustralya Rallisi zorlu bir yarış ama birçok akıcı ve hızlı yollara sahip ve bu da bize uyum sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Toyota, geçtiğimiz yıl seriye döndükten sonraki ilk WRC sezonunu da Avustralya’daki güçlü bir performansla tamamlamıştı. Jari-Matti Latvala son etapta yarış dışı kalana kadar ikinci sıradaydı ama buna rağmen Sürücüler Şampiyonası’nı dördüncü bitirmeyi başarmıştı. Takım arkadaşı Esapekka Lappi ise, genel klasman altıncısı olmuştu.

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Dünya Ralli ŞampiyonasıToyota GAZOO RacingToyota’
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