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Toyota'dan KPSS sınavında “trafikte sessiz sürüş“ çağrısı

2015 yılında “Korna Çalma Huzurumu Çalma” sosyal sorumluluk projesini başlatan Toyota, bu kapsamda özellikle milyonlarca kişiyi ilgilendiren sınav günlerinde sınava girenlerin dikkatlerinin dağılmaması için “Kornasız Gün” çağrısı yapıyor.

Toyota'dan KPSS sınavında “trafikte sessiz sürüş“ çağrısı
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Toyota, on binlerce kişinin katılımıyla 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda da sürücüleri korna çalmadan trafikte sessiz bir sürüşe davet ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre 2015 yılında “Korna Çalma Huzurumu Çalma” sosyal sorumluluk projesini başlatan Toyota, bu kapsamda özellikle milyonlarca kişiyi ilgilendiren sınav günlerinde sınava girenlerin dikkatlerinin dağılmaması için “Kornasız Gün” çağrısı yapıyor.

Bir çevre sorunu olarak görülen ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin yanında, toplumların gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılı bir konu olduğunun altının çizildiği “Korna Çalma Huzurumu Çalma” sosyal sorumluluk projesi Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başta olmak üzere çok sayıda kurum tarafından destekleniyor.

“Korna Çalma Huzurumu Çalma” projesi çerçevesinde daha öncede yapılan tüm çalışmalar ile birlikte toplumun genelinde farkındalık yaratılması ve uzun vadede Türkiye’deki 25 milyon sürücüye ulaşılması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trafikte Sessiz SürüşToyotaKpss
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