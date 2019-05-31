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Toyota dünyanın en değerli otomotiv markası oldu

İSTANBUL(AA) - Dünyanın en saygın ekonomi dergileri arasında yer alan Forbes tarafından tüm endüstrileri kapsayan “2019 Dünyanın En Değerli Markaları” araştırma sonuçlarına göre Toyota, otomotiv alanında en değerli marka oldu. Toyota'dan...

Toyota dünyanın en değerli otomotiv markası oldu
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İSTANBUL(AA) - Dünyanın en saygın ekonomi dergileri arasında yer alan Forbes tarafından tüm endüstrileri kapsayan “2019 Dünyanın En Değerli Markaları” araştırma sonuçlarına göre Toyota, otomotiv alanında en değerli marka oldu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre markaların son üç yıldaki kazanımlarının ve endüstrideki başarılarının dikkate alındığı değerlendirmede, Toyota geçen yılki değerini koruyarak 44.6 milyar dolarlık marka değeriyle dikkat çekti.

Dünyanın en değerli otomobil markası seçilen Toyota, 2018 yılında en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası da olmuştu.

Geçtiğimiz yıl dünya toplamında 8 milyon 91 bin 277 adetlik satış gerçekleştirerek “lider marka” unvanıyla sektördeki gücünü bir kez daha kanıtlayan Toyota aynı zamanda herkes için hareket özgürlüğü sağlayan çözümler üreterek teknoloji konusunda da başarısını ortaya koyuyor.

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