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Toyota GR Supra GT4'ün satışlarına 2020'de başlanıyor

- Toyota'nın yarış takımı Toyota Gazoo Racing tarafından üretilen yarış otomobili GR Supra GT4'ün satışına 2020 yılında başlanacak

Toyota GR Supra GT4'ün satışlarına 2020'de başlanıyor
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İSTANBUL (AA) - Toyota'nın yarış takımı Toyota Gazoo Racing tarafından üretilen yarış otomobili GR Supra GT4'ün satışına 2020 yılında başlanacağı açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, mart ayında Cenevre'de GR Supra GT4 Konsept'ini göstermiş ve model büyük bir beğeni toplamıştı.

GR Supra GT4 ayrıca haziran ayında Nurnburgring'teki yarışa da katılmıştı.

Müşterileri için düzenlediği özel yarışlar ile motorsporlarına daha fazla odaklanmayı amaçlayan Toyota, buradan elde edilecek verileri ve geri bildirimleri daha iyi otomobiller üretme felsefesi kapsamında değerlendirmeyi hedefliyor.

GR Supra GT4, Toyota Gazoo Racing'in ilk global modeli olan GR Supra baz alınarak yapılan bir yarış aracı olarak öne çıkıyor.

GT4 kategorisi, düşük maliyetli olmasıyla özel kullanıcılar arasında son derece popüler. GT4 yarış araçları, dünya çapında birçok farklı serilere katılabiliyorlar.

Toyota, GR Supra GT4’ün satış fiyatı, satış yeri ve tarihini ise yıl sonuna doğru açıklayacak.

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