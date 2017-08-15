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Toyota hibrit teknolojisini festivalle tanıtacak

- Şirket, hibrit teknolojisini yakından tanıtmak amacıyla Türkiye'nin 42 ilinde ve 55 noktasında Toyota Hibrit Festivali düzenleyecek

Toyota hibrit teknolojisini festivalle tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın hibrit teknolojisini yakından tanıtmak amacıyla Türkiye'nin 42 ilinde ve 55 noktasında düzenlenecek Toyota Hibrit Festivali yarın Çorlu'da başlayacak.

Şirketin açıklamasına göre, Türkiye'nin 7 bölgesindeki 42 il ve 55 noktada düzenlenecek festivalin ilki Çorlu'da gerçekleştirilecek. Festivali ziyaret edecek müşteriler, Toyota'nın hibrit modelleri ile test sürüşü yaparak ürün gamını daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Festivalde bulunan robotlar ve sevimli kahramanlar da çocuklara yönelik şovlarıyla eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Çorlu'dan başlayacak festival, 16-17 Şubat 2018'de İstanbul'da sona erecek. Toyota plazalarda gerçekleşecek festival kapsamında C-HR Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Auris Hybrid, Auris TS Hybrid ve Prius modelleri sergilenerek ziyaretçilere detaylı bilgiler aktarılacak. Ayrıca katılanlar bu modellerle test sürüşleri de gerçekleştirecek.

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