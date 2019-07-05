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Toyota Hilux için temmuza özel fırsat

- Toyota'nın temmuz kampanyasında, 2018 model 4x2 Hilux için, 40 bin liraya 12 ay vadede 0 finansman avantajı var

Toyota Hilux için temmuza özel fırsat
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İSTANBUL (AA) - Toyota'nın temmuz kampanyasında, 2018 model 4x2 Hilux için, 40 bin liraya 12 ay vadede 0 finansman avantajı sunuluyor.

Temmuz kampanyasında ayrıca matrahları yükseltilen hurda indirim avantajları da sürüyor. Liste fiyatı 100 bin 500 TL olan Yaris, hurda indirimiyle birlikte 85 bin 500 liraya yeni kullanıcılarını bekliyor.

Cazip ödeme seçenekleri ve avantajlı fiyatların temmuz ayında da devam ettiği Toyota kampanyasında 2019 Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen Yeni Corolla'lar da hurda indirimiyle birlikte 15 bin liralık fiyat avantajıyla satışa sunuluyor.

Yüzde 2,1'den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın temmuz kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da bulunuyor.

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