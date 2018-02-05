Toyota Land Cruiser Prado yenilendi

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın en zorlu arazi şartlarındaki yeteneği ve şehir yollarındaki esteğiyle öne çıkan modeli Land Cruiser Prado yenilendi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 190’dan fazla ülkede satışa sunulan ve rakipsiz off-road yetenekleriyle dünyanın en dayanıklı 4x4’lerinden biri olarak gösterilen Land Cruiser ailesi, 1951 yılından bu yana kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik konusunda Toyota’nın simgesi konumunda bulunuyor.

10’dan fazla Avrupa ülkesinde segmentinin lideri olan Land Cruiser Prado, iddiasını, yeni, daha modern ve güçlü dış tasarımı, daha sofistike, konforlu ve yüksek kaliteli kabin tasarımı ve her türlü yol şartları için sağladığı sürüş kolaylığıyla daha da ileriye taşıyor.

Yenilenen Land Cruiser Prado’nun kabin ergonomisiyle birlikte yeni ön konsol tasarımı da geliştirildi. Daha büyük 8 inç’lik multimedia ekranı, Optitron sürücü göstergeleri ve direksiyondan kontrol edilebilen 4,2 inç’lik çok fonksiyonlu ekran ön konsolda görsel bir zenginlik sunuyor. Araç içi konforu da ön koltuklardaki soğutma, arka koltuklardaki ısıtma, otomatik klima, ısıtmalı ön camlar ve yeni akıllı anahtar tasarımıyla artırıldı.

Yeni Land Cruiser Prado'nun uzunluğu 60 milimetre uzayarak 4,840 milimetreye çıktı. Böylelikle sıra dışı bir manevra kabiliyeti elde edilirken, dönüş yarıçapı ise sadece 5,8 metre oldu.

Yeniden tasarlanan kaput, ön panjur, farlar, ön tampon, çamurluklar Land Cruiser Prado’nun tasarım mimarisini daha da geliştirdi. Yenilenen ön far ve arka stop grubu ise aracın çekiciliğini artırdı. Land Cruiser Prado’nun güçlü duruşu, en az 215 milimetrelik yükseklik, 31 derecelik yaklaşma açısı, 25 derecelik ayrılma açısı ve 22 derecelik karın açısı ile desteklendi.



Yeni Land Cruiser Prado’nun dikkati çeken özellikleri arasında Toyota Safety Sense aktif güvenlik teknolojileri donanımları da bulunuyor. Bu donanımlar arasında yolcu algılama özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDA) ve Otomatik Uzun Far Sistemi (AHB) bulunuyor. Diğer aktif güvenlik teknolojileri arasında Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) ve Geri Manevra Trafik Algılama Sistemi de (RCTA) bulunuyor.



Yeni Land Cruiser Prado, 177 HP güç üreten 2.8 litrelik D-4D turbo dizel motorla birlikte satışa sunuluyor. Türkiye’de ise MTV ve tescil masrafları hariç 157 bin 500 avro fiyatla satılıyor.