Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den üretime bakım molası

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 25 Ağustos'a kadar üretime ara verdi.



Toyota'nın açıklamasına göre, geçen yılı rekor üretim ve ihracat performansıyla kapatıp 2018'e de hızlı bir giriş yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 9-25 Ağustos'ta tatile girdi.

Fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.



Toyota Otomotiv Sanayi 2018 Ocak-Haziran döneminde 129 bin 644 adet araç üretirken, 117 bin 469 adet ihracat gerçekleştirdi. Sakarya'da üretim faaliyetlerini gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2018'in sonunda bir önceki yıl sergilediği rekor performansı sürdürmeyi hedefliyor.