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Toyota, Portekiz Rallisi'ni kazanarak üçüncü zaferine ulaştı

- Toyota, Portekiz Rallisi’ni kazanarak WRC'de bu sezon üçüncü zaferine ulaştı

Toyota, Portekiz Rallisi'ni kazanarak üçüncü zaferine ulaştı
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İSTANBUL(AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Portekiz'de düzenlenen ayağını, Toyota Gazoo takımının kazanarak, WRC'de bu sezon üçüncü zaferine ulaştı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda mücadele eden yarış takımı Toyota Gazoo Racing, Portekiz Rallisi’ni zirvede tamamlayarak 2019’daki üçüncü, yarış pilotu Ott Tanak'la da arka arkaya ikinci zaferini elde etti.

Yarışı birinci bitiren Tanak, hem kendi adına hem de Toyota adına önemli bir zafere daha imza attı. Yaris WRC ile Cuma günü üçüncü etaptan itibaren önde yer alan Tanak, ralliyi toplam 3 saat 20 dakika 22.8 saniyelik dereceyle tamamladı.

Tanak ve co-pilotu Martin Jarveoja, tüm ralliyi kusursuz bir şekilde kontrol ederek yarışı kazanırken, Güç Etabı’nda da elde ettikleri en iyi üçüncü zamanla ekstra üç puan elde etti.

- Sardunya öncesi zirve mücadelesi

Portekiz Rallisi’nde zafer elde eden Toyota, bu sonuçlarla birlikte ralli mücadelesinde önemli puanlar kazandı.

Tanak, Pilotlar Şampiyonası’nda birinci sıranın sadece 2 puan uzağında yer alırken, Markalar Şampiyonası’nda da Toyota ilk sıra ile olan farkını kapamaya devam etti.

WRC 2019 sezonuna yaz arası verilmeden önceki son yarış ise 13-16 Haziran'da Sardunya Rallisi olacak. Hızlı ve dar etapların olduğu rallide, geçilen her etap giderek daha da zorlaşacak. Yolu saran kayalar ve ağaçlar, pilotların her an dikkatli olmasını gerektiriyor. Ayrıca yüksek sıcaklıklar da otomobiller ve lastikler üzerine büyük bir baskıya sebep olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz RallisiToyotaWRC
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