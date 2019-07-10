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Toyota Prius güneş paneli ile dururken de şarj olacak

- Toyota Prius PHEV'in tavanına, kaputuna ve bagaj kapağına geliştirilmiş solar güneş panelleri yerleştirdi

Toyota Prius güneş paneli ile dururken de şarj olacak
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İSTANBUL (AA) - Toyota, elektrikli ve hibrit araçların potansiyelini artıracak yeni teknolojisinin testlerine başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, bu testlerde Prius PHEV'in tavanına, kaputuna ve bagaj kapağına geliştirilmiş solar güneş panelleri yerleştirdi.

Bu sayede Prius, güneş enerjisinden faydalanarak şarj olacak ve bunu daha fazla yol kat etmek için kullanabilecek. Buna ek olarak geliştirilen yeni sistemle, Prius PHEV'in bataryası sadece sürüş halinde değil park halinde de şarj olacak.

Bu yeni sistem, daha önce satışa sunulan solar şarj sistemli Prius PHV'den yaklaşık 5 kat daha fazla güç üretebilecek.

Temmuz 2019 sonundan itibaren daha yüksek verimliliğe sahip solar teknolojiye sahip aracın yol testlerine başlayacağını duyuran Toyota, böylece menzili artırıp yakıt verimliliğini de yükseltmeyi amaçlıyor.

Toyota, test sürüşlerini ilk etapta Toyota City, Aichi Fabrikası, Tokyo ve diğer bölgelerde yapacak. Testlerde elde edilen bilgiler ışığında, araç üzerine yerleştirilecek solar şarj etme sistemleri geliştirilecek.

Güneş paneline sahip otomobiller, araçların menzilini artırarak emisyon tasarrufu sağlayacak ve aynı zamanda araçların şarj etme oranlarını düşürerek çevre konusunda katkılar sağlayacak.

Toyota'nın güneş panelleri sistemleri konusunda nihai hedefi ise taşımacılık sektörünü de kapsayan yeni bir güneş paneli pazarı yaratmak.

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