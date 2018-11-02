Toyota Türkiye'den emektar çalışanlarına teşekkür plaketi

SAKARYA (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bünyesinde 5, 10, 15, 20 ve 25'inci yıllarını tamamlayan 737 çalışanına teşekkür plaketi verdi.

Toyota Türkiye'den yapılan açıklamada, şirketin üretim ve ihracatta rekorlar kırarak Türkiye ekonomisine değer kattığına, bunun yanında çalışan memnuniyetini temel önceliklerden biri olarak kabul ettiğine yer verildi.

Açıklamada, 5 yılını dolduran 128, 10 yılını dolduran 18 ve 15 yılını dolduran 546 çalışana yapılan çeşitli organizasyonlarla yöneticiler tarafından plaket takdim edildiği belirtildi.

Corolla Kulüp Sosyal Tesisleri'nde 20 ve 25 yıllık 45 çalışan için şirketin icra komitesinin de katılımıyla "Hizmet Yılı Ödül Töreni" düzenlendiği aktarılan açıklamada, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato'nun şu ifadeleri yer aldı:

"Fabrikanın ulaştığı rekorların altında her bir çalışanımızın imzası var. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak tüm çalışanlarımızın çalışma disiplinleri ve şirket bağlılıkları gurur tablomuz niteliğinde. Bu sayının bu denli yüksek olması, çalışanlarımıza verdiğimiz değerin en büyük göstergesi olarak öne çıkıyor. Şirketimizde uzun yıllar boyunca emekleriyle gücümüze güç katan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."



