Toyota, YKS'de sürücüleri “korna çalmamaya“ davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Toyota, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sürücüleri "korna çalmamaya" davet ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, 30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günü yüz binlerce öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için "korna çalmayın" çağrısını yineledi.

3 yıl önce başlatılan "Korna Çalma, Huzurumu Çalma" sosyal sorumluluk projesi kapsamında tüm sürücülere "gereksiz korna" çalmayın çağrısında bulunan Toyota, özellikle sınav günlerinde bu kampanyasına özel dikkat çekiyor.

Yüz binlerce öğrencinin, geleceklerine yön verecek sınavda doğru çözecekleri her bir sorunun hayatlarını şekillendireceği bilinciyle hareket eden Toyota, sınav süresi boyunca sürücüleri gereksiz korna çalmamaya ve daha fazla duyarlı olmaya davet ediyor.



Proje kapsamında, "bir medeniyet ölçüsü" olarak görülen korna sesiyle ilgili çalışmalar tüm mecralarda sürdürülürken, özellikle sınava giren gençlerin korna sesiyle dikkatlerinin dağılmaması için azami çaba gösterilmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.



Toplumun genelinde farkındalık yaratılması amaçlanan proje, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Çevresel bir sorun olarak görülen ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin yanında, toplumların gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılı bir konu olduğuna dikkat çekilen "Korna Çalma Huzurumu Çalma" sosyal sorumluluk projesi, birçok kamu ve özel kuruluş tarafından da destekleniyor.

Destekleyen kurum ve kuruluşların arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Eskişehir ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası da bulunuyor.

Toyota, aynı zamanda toplumda rol model olan kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapıyor.