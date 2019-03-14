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Toyota'dan bahara özel "servis kampanyası"

- Toyota'nın "İlkbahar Servis Günlerinde" tüm Toyota modellerinde fren balataları ve disklerde yüzde 25 indirim sunulacak

Toyota'dan bahara özel
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İSTANBUL (AA) - Toyota'nın bahar kampanyası kapsamında tüm Toyota modellerinde fren balataları ve disklerde yüzde 25 indirim uygulanacak.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Nisan tarihine kadar sürecek "İlkbahar Servis Günlerinde" tüm Toyota modellerinde fren balataları ve disklerde yüzde 25 indirim sunulacak.

Bunun yanında 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde de filtre paketleri ve Toyota Orijinal Motor Yağı'nda yüzde 20 indirim sağlanırken, tüm bakım işçiliklerinde de yüzde 30'luk indirim ile Toyota kullanıcılarıyla buluşacak.

Toyota kullanıcıları, Toyota Plaza'lara giderek söz konusu indirim ve avantajlardan yararlanabilecek.

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Toyota
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