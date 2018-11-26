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Toyota'dan "Kış Servis Günleri Kampanyası"

- Toyota plazalara gelenler, 2013 ve öncesi tüm Toyota modelleri için "Toyota Forever" programı kapsamında yüzde 20'den başlayan işçilik ve yüzde 15'ten başlayan yedek parça indiriminden yararlanabilecek

Toyota'dan
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İSTANBUL (AA) - Toyota, "Kış Servis Günleri Kampanyası" başlattı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayıp 31 Aralık'a kadar sürecek geleneksel "Kış Servis Günleri Kampanyası" için Toyota plazalara gelenler, 2013 ve öncesi tüm Toyota modelleri için "Toyota Forever" programı kapsamında yüzde 20’den başlayan işçilik ve yüzde 15’ten başlayan yedek parça indiriminden yararlanabilecek.

Söz konusu avantajın yanı sıra araç modeli ve model yılı kısıtlaması olmaksızın tüm Toyota kullanıcılarına, Toyota Forever indirimlerine ilave olarak periyodik bakımlarında 1 litre Toyota orijinal motor yağı hediye edilirken, Toyota Asistanım’da yüzde 40 indirim ve lastik alımlarında 160 TL’ye varan indirim kuponu sunulacak. Hibrit araç sahipleri de uzatılmış akü güvencesine yüzde 10 indirimle sahip olabilecek.

3 yaş üzerinde ve 7 yaş/160 bin kilometre aralığında, 1,6 motor altında Toyota sahiplerinin KDV dahil 600 TL ve üzeri harcamalarında bir yıllık "Garanti Spesiyal" 242 TL olarak sunulacak.

Toyota Forever Kart’ı olmayan Toyota’lılar, dijital kartlarını Toyota plazalarda ücretsiz olarak tanımlatarak avantajlardan hemen faydalanmaya başlayabilecek.

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