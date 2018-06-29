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Toyota'dan otonom sürüş simülatörü gelişimine destek

- Kar amacı gütmeyen açık kaynaklı simülatör, otonom şehir içi sürüş sistemlerinin gelişimi ve çalışmaları için kullanılıyor

Toyota'dan otonom sürüş simülatörü gelişimine destek

İSTANBUL (AA) - Toyota, 100 bin dolar bağışta bulunarak otonom sürüş araştırma simülatörünün gelişimini destekliyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota Araştırma Enstitüsü (TRI), Computer Vision Center’a (CVC) açık kaynak kodlu platformları desteklemek üzere 100 bin dolar bağışta bulunarak, Car Learning to Act (CARLA) otonom sürüş araştırma simülatörünün gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRI Sürüş Simülasyonları Direktörü Vangelis Kokkevis, teknolojik gelişimler ve büyümelerin, iş birlikleri ve toplumsal destekler sayesinde mümkün olduğunu belirterek, "Yaygın açık kaynak kodlu plarformların gelişimini desteklemek TRI’nın, akademik ve endüstriyel partnerlerin kod ve bilgi değiş-tokuşu yapmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

CARLA, CVC tarafından İspanya’da Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) tarafından geliştiriliyor. Kar amacı gütmeyen açık kaynaklı simülatör, otonom şehir içi sürüş sistemlerinin gelişimi ve çalışmaları için kullanılıyor.

Yazılım, otonom araçların devamlılığını sağlamak amacı ile gerçek dünyada sayısız durumu deneyimlemek için tasarlandı.

Esneklik ve gerçeklik algısı göz önünde bulundurularak tasarlanan CARLA, pek çok çevreci ortam sunuyor ve birçok özgün projeye özel olarak modifiye edilerek kolayca uyarlanabiliyor.TRI’nın bu bağışıyla CARLA’nın mühendislik ekibi genişleyecek ve böylece simülatörün işlevi geliştirilecek. CARLA, TRI'nın açık kaynaklı platformlara yaptığı desteklerden sadece bir diğeri olarak dikkati çekiyor. TRI bu tür birçok açık kaynak kodu geliştiren firmaya destek olarak otonom sürüş teknolojisinin gelişmesine katkı sağlıyor.

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