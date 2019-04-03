Toyota'dan

SAKARYA (AA) - Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama AŞ Pazarlama Direktörü Barış Erdim, "Dünyada artık dizel teknolojilerinden ve genel anlamda fosil yakıtlı teknolojilerden uzaklaşmaya yönelik bir trend var. Toyota da bunların öncülerinden olan markalardan bir tanesi." dedi.

Toyota Türkiye, ülkede hibrit teknolojisinin anlatılması için başlattığı "Türkiye'de Hibrit Çağı Başlıyor" etkinliklerinin ilkini Sakarya'daki bayide gerçekleştirdi.

Burada basın mensuplarına Toyota'nın geçmiş tecrübelerinden ve şirket hedeflerinden bahseden Erdim, ülke genelinde yapacakları "Türkiye'de Hibrit Çağı Başlıyor" etkinliklerinin ilkini Sakarya'da gerçekleştirmenin kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini söyledi.

Üretim ve fabrikanın merkezi olması nedeniyle kentin değerinin başka olduğunu kaydeden Erdim, "Türkiye'de bir dönüşüm çağı başladı. Etkinliğimizi, dünyada başlayan bu değişim dengesinin Türkiye'deki adımları ve insanlarla buluşturma faaliyetleri şeklinde özetleyebiliriz. Dünyada artık dizel teknolojilerinden ve genel anlamda fosil yakıtlı teknolojilerden uzaklaşmaya yönelik bir trend var. Toyota da bunların öncülerinden olan markalardan bir tanesi." şeklinde konuştu.

Dizel otomotiv satışlarının dünyada ve Türkiye'de düşüş yaşadığını aktaran Erdim, "2011 yılında 100 arabanın 55 tanesi dizel araçken 2018 yılında bu rakam 36'ya kadar düştü. Nedeni de insanların aracı aldığında ikinci ele satamama kaygısıdır. Bu, işin parasal yönü. Bir de sağlık boyutu var. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmada, ortaya çıkan en kanserojen madde nitrojen oksit. Fosil yakıtla çalışan araçların karbondioksit yayılımının yanında bir de nitrojen oksit yayılımı var. Bunun da dünyada şu anda sigaradan daha tehlikeli olduğu söyleniyor. Bunlar dizel araçların yakıtından çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Erdim ve bayi yetkilileri daha sonra Toyota'nın hibrit modellerini inceleyerek test sürüşü gerçekleştirdi.



