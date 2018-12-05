banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda dünya kış Bursa
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

Toyota'dan yılın son kampanyasında avantajlar

- Aralık kampanyasındaki indirimler ve 12 aya sıfır faiz kampanyasının yanı sıra 1 Kasım'da yürürlüğe giren ÖTV ve KDV düzenlemesi ile birlikte Toyota'lar, cazip fiyatlar ile alıcılarını bekliyor

Toyota'dan yılın son kampanyasında avantajlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Toyota, yılın son kampanyasında "çok avantajlı" seçenekler sunuyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, aralık kampanyasındaki indirimler ve 12 aya sıfır faiz kampanyasının yanı sıra 1 Kasım’da yürürlüğe giren ÖTV ve KDV düzenlemesi ile birlikte şimdi Toyota’lar çok cazip fiyatlar ile alıcılarını bekliyor.

Türkiye’de üretilen C-HR Hybrid modeli aralık kampanyasında 18 bin TL’lik indirimle yer alırken, Auris modellerinde de 4 bin 500 TL'ye varan indirim avantajı bulunuyor.

Aralık ayı kampanyasında, 2018 model Hilux ve RAV4 Hybrid modellerinde 25 bin TL'ye 12 ay sıfır faiz imkanı da yer alıyor. Bunun yanında aralık ayında perakende satış faturası kesilen tüm 2017 model yılı Toyota’ların metalik renk fiyat farkı da Toyota tarafından karşılanmaya devam ediyor.

Yüzde 2,50’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın aralık kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da bulunuyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PiyasalarToyota
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1