Toyota'dan yılın son kampanyasında avantajlar

İSTANBUL (AA) - Toyota, yılın son kampanyasında "çok avantajlı" seçenekler sunuyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, aralık kampanyasındaki indirimler ve 12 aya sıfır faiz kampanyasının yanı sıra 1 Kasım’da yürürlüğe giren ÖTV ve KDV düzenlemesi ile birlikte şimdi Toyota’lar çok cazip fiyatlar ile alıcılarını bekliyor.



Türkiye’de üretilen C-HR Hybrid modeli aralık kampanyasında 18 bin TL’lik indirimle yer alırken, Auris modellerinde de 4 bin 500 TL'ye varan indirim avantajı bulunuyor.

Aralık ayı kampanyasında, 2018 model Hilux ve RAV4 Hybrid modellerinde 25 bin TL'ye 12 ay sıfır faiz imkanı da yer alıyor. Bunun yanında aralık ayında perakende satış faturası kesilen tüm 2017 model yılı Toyota’ların metalik renk fiyat farkı da Toyota tarafından karşılanmaya devam ediyor.



Yüzde 2,50’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın aralık kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da bulunuyor.





