Toyota'nın hibrit satışlarında hızlı yükseliş devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, 2021’de toplam satışlarının yarısından fazlasının hibrit olmasını hedeflediklerini bildirdi.



Toyota açıklamasına göre, şirket, stratejisini kısa vadede hibrit motor teknolojileri üzerine kurgularken, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hibrit model satışlarında önemli artışlar gözleniyor.



Açıklamada verilen bilgiye göre, Türkiye'de ocak-nisan döneminde hibrit araç satışları bu yıl bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86,5 artış gösterdi. Söz konusu dönemde hibrit satışları bin 490 adete ulaşırken, 2017 yılının aynı döneminde toplamda 799 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirilmişti.

Yılın ilk 4 ayında Türkiye'de satılan her 100 hibrit araçtan 88'i Toyota olurken, markanın hibrit modellerine en çok ilgiyi İstanbullular gösterdi. İstanbul'da satılan her 4 Toyota modelinden birini hibrit teknolojisine sahip araç oluşturdu.

Toyota C-HR Hybrid ise en çok tercih edilen hibrit modeli oldu. İlk 4 ayda satılan hibrit modellerinin yüzde 73’ünü bin 81 adetlik satışla Toyota C-HR Hybrid tek başına gerçekleştirdi.

Türkiye'de üretilen Toyota C-HR, yılın ilk 4 ayında toplamda bin 523 satış adedine ulaşırken, bu satışın yüzde 71'ini hibrit versiyon oluşturdu.

Toyota'nın, yılın ilk 4 ayındaki toplam hibrit model satışları ise bin 304 adete ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artış gösterdi. 2017 yılında Toyota toplamda 4 bin 110 hibrit araç satışı gerçekleştirmişti.

Hibrit otomobil satışlarındaki bu artışlarda ÖTV teşviki ile çevreci teknolojilerin tüketiciler tarafından daha çok tanınmasının rolünün büyük olduğu da ortaya çıkmış oldu.





- "Toyota, Türkiye’nin potansiyeline güveniyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, hibrit modellerin bilinirliğinin artması ve ÖTV teşviki ile birlikte Türkiye pazarında memnuniyet verici bir ivmelenmenin yaşandığını belirterek, “Ülkemizde hibrit farkındalığını ve bilinirliğini artırmak için 2017 yılında tüm bayilerimizi seferber ettik. Hibrit satışlarındaki bu artışın halkımızın bilinçlenmesi ile doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa bile hibrit teknolojisini 17 senede anlattı. Toyota olarak biz de bu teknolojiyi her yönüyle halkımıza anlatmak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Katlanarak artan hibrit satışlarının önümüzdeki yıllarda daha da ileri gideceğini belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

”Bu teknolojinin lideri Toyota, Türkiye’deki hibrit satış potansiyeline güveniyor. Bu güveni yatırım yaparak ispatlamıştı. Türkiye’de üretilen ilk hibrit olan Toyota C-HR Hybrid bugün, 60 bin liraya varan ÖTV teşviki ile satışa sunuluyor. 2021’de de toplam satışlarımızın yarısından fazlasının hibrit olmasını hedefliyoruz."





- "Hibriti alan satmıyor"





2012 yılından bu yana hibrit otomobil satın alanlardan yalnızca yüzde 1,6’sının araçlarını ikinci elde satmak istediğini belirten Bozkurt, “Hibrit otomobil kullananların araçlarından oldukça memnun olduklarını yaptığımız araştırmalar ortaya koyuyor. Değer kaybı yaşamayan hibrit modellerimizi herhangi bir nedenle satmak isteyen küçük bir kesimin, ikinci eldeki satışı bekleme süresi ise ortalama 12 gün olarak kayıtlara yansıyor." ifadelerini kullandı.







- Dünya hibrite yöneliyor





Açıklamada verilen bilgiye göre, Toyota’nın dünyada 11,5 milyona yaklaşan hibrit satışlarının yanında Avrupa’da da toplam Toyota satışları içinde de hibritlerin payı yüzde 45’e ulaştı. Bu oran Batı Avrupa’da ise yüzde 55’lere kadar çıkıyor.



Avrupa’da 7 farklı güç ünitesiyle 16 hibrit Toyota modeli satışa sunulurken, Türkiye’de sunulan hibrit modelleri arasında; Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Prius, Auris Hybrid, Auris Touring Sports Hybrid ve Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid bulunuyor.



