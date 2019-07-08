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TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğüne vekaleten atama

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım AŞ tarafından, şirketin yönetim kurulu üyelerinden Seçkin Uçar'ın genel müdür olarak vekaleten atandığı bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla görevi sona...

TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğüne vekaleten atama
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ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım AŞ tarafından, şirketin yönetim kurulu üyelerinden Seçkin Uçar'ın genel müdür olarak vekaleten atandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla görevi sona eren TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdürü Çağdaş Demirağ'ın yerine TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin Uçar'ın vekaleten atandığı belirtildi.

Zülfikarlar Holding, 2017'de, 400'ü aşkın akaryakıt istasyonu, 7 akaryakıt depolama tesisi, 333 bin metreküp akaryakıt depolama kapasitesi ve 2 LPG dolum tesisini bünyesinde bulunduran TP Petrol Dağıtım AŞ'yi 490 milyon lira bedelle özelleştirme ihalesinde devralmıştı.

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AtamaTürkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım AŞ
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