TPAO ve Schlumberger Akdeniz'de iş birliği yapacak

ANKARA (AA) - Petrol arama alanında hizmet veren ABD merkezli Schlumberger şirketi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında Akdeniz'de gerçekleştirilecek sondaj çalışmaları kapsamında 15 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

Schlumberger'in 2018'in üçüncü çeyrek verilerine ilişkin yayımladığı raporda, şirketin, Akdeniz'de yürütülecek petrol arama çalışmalarında TPAO'ya destek sağlayacağı bildirildi.

Schlumberger'in, Türkiye'nin bölgede sondaj çalışmalarını yürütecek "Fatih" gemisine teknik destek hizmeti vereceği belirtilen raporda, "Doğu Akdeniz'de Alanya-1 isimli kuyuda yapılacak sondaj çalışması kapsamında TPAO ile 15 milyon dolarlık sözleşme imzalandı." ifadesi kullanıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez daha önce yaptığı açıklamada, Fatih gemisinin ekim ayı sonunda Antalya açıklarında ilk derin deniz sondajını yapacağını kaydetmişti.