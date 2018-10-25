Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Astana Kahramanmaraş
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı
KOBİ'ye kolaylık
İhracatçı KOBİ'ye kolaylık
Paket devi geliyor
Paket devi geliyor
Kantinlere sıkı denetim
Kantinlere sıkı denetim

TPAO ve Schlumberger Akdeniz'de iş birliği yapacak

- TPAO ile Schlumberger arasında Akdeniz'de yapılacak petrol sondaj çalışmaları kapsamında 15 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

TPAO ve Schlumberger Akdeniz'de iş birliği yapacak
banner17

ANKARA (AA) - Petrol arama alanında hizmet veren ABD merkezli Schlumberger şirketi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında Akdeniz'de gerçekleştirilecek sondaj çalışmaları kapsamında 15 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

Schlumberger'in 2018'in üçüncü çeyrek verilerine ilişkin yayımladığı raporda, şirketin, Akdeniz'de yürütülecek petrol arama çalışmalarında TPAO'ya destek sağlayacağı bildirildi.

Schlumberger'in, Türkiye'nin bölgede sondaj çalışmalarını yürütecek "Fatih" gemisine teknik destek hizmeti vereceği belirtilen raporda, "Doğu Akdeniz'de Alanya-1 isimli kuyuda yapılacak sondaj çalışması kapsamında TPAO ile 15 milyon dolarlık sözleşme imzalandı." ifadesi kullanıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez daha önce yaptığı açıklamada, Fatih gemisinin ekim ayı sonunda Antalya açıklarında ilk derin deniz sondajını yapacağını kaydetmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AkdenizAlanya-1EnerjiSchlumbergerSondajTPAO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1