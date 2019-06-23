Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi seminer amatör Kemal amatör denizci
“Türkiye, patates üretiminde dünyada ilk 10'da“
Dünyada il 10'dayız!
Gelirini nasıl 3 kat artırdı?
Gelirini 3 kat artırdı!
SPK iki yönetmelikte değişiklik, bir tebliğe yeni madde eklemesi yaptı
Yeni madde eklendi!
TCMB'den iki tebliğde değişiklik
İki mebliğde değişiklik!
Turkcell’den turistlere özel paket
Sadece turistlere özel!

TPAO'dan taşınmaz satış ihalesi

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) Batman'ın Merkez ilçesindeki taşınmazların satılması işi ihale edilecek.TPAO Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Batman'ın...

TPAO'dan taşınmaz satış ihalesi
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) Batman'ın Merkez ilçesindeki taşınmazların satılması işi ihale edilecek.

TPAO Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Batman'ın Merkez ilçesinin İrmi ve Bileyder köylerinde bulunan taşınmazların ihalesi, kapalı teklif usulü ve açık artıma usulüyle gerçekleştirilecek.

Muhammen bedelleri 20 bin 115 lira ile 976 bin 912 lira arasında değişen taşınmazların ihalesi, 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı yeni ihale salonunda yapılacak.

İstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar kapalı zarf içinde teslim edebilecek.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IhaleResmi GazeteTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5