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TPAO'ya 13 petrol arama ruhsatı verildi

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 6 ilde 13 saha için petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de...

TPAO'ya 13 petrol arama ruhsatı verildi
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ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 6 ilde 13 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'ya Siirt, Şırnak, Konya, Niğde, Hakkari ve Van illerinde çeşitli bölgeleri kapsayan 13 sahada petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl geçerli olacak.

Söz konusu kararlar çerçevesinde, TPAO Siirt ve Şırnak sınırlarında bulunan 46 bin 17 hektarlık, Siirt'teki 15 bin 249 hektarlık, Şırnak'taki 35 bin 69 hektarlık, Konya ve Niğde sınırlarında bulunan 30 bin 612 hektarlık, yine Niğde'deki 15 bin 333 hektarlık, Şırnak ve Hakkari sınırlarında bulunan 49 bin 651 hektarlık alanlar ile Şırnak, Van ve Hakkari sınırlarında bulunan 61 bin 276 ve 61 bin 284 hektarlık iki sahada, yine Hakkari'deki 61 bin 455 ve 61 bin 268 hektarlık iki sahada, Şırnak ve Van sınırlarında bulunan 61 bin 91, 61 bin 295 ve 61 bin 81 hektarlık üç sahada petrol arayabilecek.

Şirketin Batman Kara'daki 11 bin 704 hektarlık sahada petrol arama ruhsatı başvurusu ise reddedildi.

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