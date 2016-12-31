TPE 2017 ücret tarifesi belirlendi

ANKARA (AA) - Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından 2017 yılında uygulanacak ücret tarifesi yeniden belirlendi.

TPE'nin, "Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Yarın yürürlüğe girecek tebliğe göre, talep edilen hizmetle ilgili ödenecek toplam ücret, TPE ücretine KDV ve varsa harç ilave edilerek hesaplanacak. Rezervasyon sistemiyle yapılan taleplere, fiziki evrakla yapılan taleplere ilişkin ücretlendirmeler uygulanacak.

Patent ve faydalı model başvuruları için yurt dışındaki araştırma ve inceleme kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması halinde, söz konusu kuruluşlara ödenecek ücret ve ödeme şekli, TPE ve uluslararası kuruluşlar arasındaki çalışma protokolleri hükümleri çerçevesinde yürütülecek. Ödeme, KDV de eklenerek, ilgili döviz cinsinden yapılacak.

Ücret ödemeleri, kurumun internet sayfasında duyurulan TPE hesaplarından birine yapılarak ödemeye ilişkin dekont bilgileri TPE'ye bildirilecek.



Tebliğ ile TPE tarafından 2015 yılında uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliğ de yürürlükten kaldırıldı.