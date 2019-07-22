Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Eyüpsultan ekonomi türk food istanbul
TÜBİTAK koruma alacak
Koruma alacak!
O da ABD'ye açıldı
O da ABD'ye açıldı
İlk kez araziye çıktı
İlk kez araziye çıktı
Erken toplamayın
Erken toplamayın
THK'den “eski yöneticiler“ için suç duyurusu
THK'den suç duyurusu

“Trabzon'da yabancıların edindiği konut sayısı 4 bini aştı“

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu: "Trabzon, Ocak-Haziran 2019 istatistiklerine göre 425 konut satışı ile Türkiye'de 7'nci sırada yer aldı. 2018 yılının Haziran ayında Trabzon'da yabancılara 43 konut satılırken, bu rakam 2019 yılının Haziran ayında 111'e yükseldi"

“Trabzon'da yabancıların edindiği konut sayısı 4 bini aştı“
banner17

Türkiye'de yabancılara konut satışı yapılan iller arasında yer alan Trabzon'da yabancıların edindiği konut sayısı 4 bini aştı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un, Ocak-Haziran 2019 konut satış istatistiklerine göre Türkiye'de 7'nci sırada yer aldığını söyledi.

Hacısalihoğlu, 2019'un ilk 6 ayında İstanbul'da 8 bin 903, Antalya'da 4 bin 93, Ankara'da bin 111, Bursa'da bin, Yalova'da 811, Sakarya'da 592, Trabzon'da 425, Mersin'de 410, Muğla'da 391, Aydın'da ise 355 konutun yabancılara satıldığını anımsattı.

Geçen yılın aynı döneminde Trabzon'da yabancılara 540 konut satıldığını belirten Hacısalihoğlu, "2018 yılının Haziran ayında bir aylık dönemde Trabzon'da yabancılara 43 konut satılırken, bu rakam 2019 yılının Haziran ayında 111'e yükseldi." dedi.

"Çok güzel konut projeleri üretildi"

Hacısalihoğlu, haziran ayından itibaren Trabzon'a Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden charter seferleri başlatıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Suudi Arabistan, Umman, Bahreyn, Katar gibi ülkelerden günde ortalama 15 sefer yapılmaktadır. Bilindiği gibi uzun süreli olarak Trabzon'a gelen Arap turistler, konut satın alarak bölgede kalma sürelerini uzatmaktadır. Haziran ayında başlayan yoğunluk, şehirdeki ticareti de etkilemektedir. Özellikle gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik ve yapılan blok satışlar, bu aydaki rakamları artırmaktadır."

Trabzon'da yabancıların edindiği konut sayısının 4 bini aştığını dile getiren Hacısalihoğlu, kentte bu talebe karşılık olarak çok güzel konut projeleri üretildiğinin altını çizdi.

Başkan Hacısalihoğlu, "Özellikle son yıllarda yapılan konutlar kalite, çevresel düzenleme ve sağladığı olanaklar bakımından üst standardı yakaladı. Bu potansiyel de yabancıları konut alımı konusunda isteklendiriyor." diye konuştu.
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yabancılara Konut SatışıTTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat HacısalihoğluTrabzon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5