TRABZON (AA) - Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, "Avustralya ve Türkiye olarak ticaret ve yatırım anlamında çok daha fazla şeyler yapabilmeliyiz." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Brown, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile görüştü.

Brown, burada yaptığı konuşmada, Avustralya ve Türkiye'nin çok sıcak ilişkileri olan iki ülke konumunda bulunduğunu ancak buna rağmen ticaret hacminin arzulanan seviyede olmadığını vurgulayarak, "Oysa Avustralya dünyanın 12, Türkiye 16. büyük ekonomisi. Her iki ülke de G-20 üyesi. Avustralya ve Türkiye olarak ticaret ve yatırım anlamında çok daha fazla şeyler yapabilmeliyiz." diye konuştu.

Avustralya'nın madencilik, tarım, finans ve eğitim alanında güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Brown, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu alanlarda birbirimize yardımcı olabiliriz. Son olarak Mersin Limanı'nın yarısını Avustralyalı bir firma aldı. Bugünkü ziyaretimiz bir başlangıç. Benim açımdan geleceğe yönelik umut veren ve yararlı bir ziyaret oldu. Ayrıca bugün iyice ikna oldum ki Trabzon bu bölgenin ekonomik merkezidir. Bunu sadece Türkiye anlamında söylemiyorum, daha geniş bir coğrafyada bunu değerlendirmek gerekir. Trabzon ekonomik anlamda çekici bir yer."

Brown, en önemli görevlerinden birinin ticaret ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için çalışmalar yürütmek olduğunu da sözlerine ekledi.

- "Trabzon hinterlandının en güvenilir yatırım noktası konumundadır"

Hacısalihoğlu ise Trabzon'un tarih boyunca bir ticaret ve lojistik merkezi olduğuna işaret ederek, "Tarihi İpek Yolu'nun Karadeniz'e ve dünyaya açılan kapısı olan Trabzon'da günümüzde de ekonominin yüzde 80'i ticaret olarak devam etmektedir. Kentteki 4 organize sanayi bölgesinde devlet teşvikleri ve bedava arsa tahsisine kadar birçok yatırım kolaylığı sağlanmaktadır." dedi.

Hacısalihoğlu, Trabzon'da sanayi konusunda da önemli yatırımlar yürütüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"3 milyon metrekarelik alan üzerine kurulacak olan Yeşil Endüstri Bölgesi, orta ve yüksek teknolojide üretim yapılacak bir bölge olacaktır. Avustralyalı yatırımcıları da sizler aracılığıyla endüstri bölgemizde yatırıma davet etmek istiyorum. Trabzon Kafkaslar, İran, Rusya, Afganistan gibi geniş bir hinterlanda sahiptir. Trabzon ayrıca hinterlandının en güvenilir yatırım noktası konumundadır. Deniz yoluyla tüm dünyaya bağlantısı bulunmaktadır. Kısa zamanda bitirilmesini umduğumuz demir yolu hattıyla da Erzincan kanalıyla çok geniş bir coğrafyaya bağlanacaktır. Biyoteknoloji ve inovasyon merkezi, eğitim alanındaki yatırımları, gelişen turizmi, tarihi ve doğal güzellikleri ve daha birçok olanağıyla bölgesinin kilit noktası konumundadır."

Trabzon insanının en önemli özelliklerinden birinin girişimciliği olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerinde bir Trabzonlu girişimci vardır. 110 ülkeye ihracat yapılması da bunun kanıtıdır. En büyük beklentimiz Endüstri Bölgesine Avustralyalı firmaların gelip yatırım yapmasıdır. Gerekirse karşılıklı ziyaretlerle buradaki yatırım olanakları Avustralyalı girişimcilere anlatılabilir. Böylece karşılıklı işbirliği konusunda da ilk adım atılmış olur."

Hacısalihoğlu, ziyaret anısına Büyükelçi Brown'a plaket takdim etti.

Ziyarette AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı ve yönetim kurulu üyesi Özcan İlarslan da yer aldı.