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Trabzon-Erzincan Demiryolu Projesi

- Trabzon-Erzincan Demiryolu Projesi ile Erzincan Gümrük ve Ticaret Merkezi çalışma toplantısı yapıldı

Trabzon-Erzincan Demiryolu Projesi

ERZİNCAN (AA) - Trabzon-Erzincan Demiryolu Projesi ile Erzincan Gümrük ve Ticaret Merkezi çalışma toplantısı yapıldı.

Erzincan Ticaret Borsası tarafından Hilton Garden Inn'de düzenlenen toplantı açılış konuşmaları ile başladı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, tarihin her döneminde bulunduğumuz coğrafyada üretimin geçtiği yolların güvenliğini sağlayarak bir zenginlik elde edildiğini fakat bu zenginliğin 500 yıl önce el değiştirdiğini söyledi.

Vali Arslantaş, "Ticaret yollarının değişmesi ile deniz ticaret yollarının kurulmasıyla zenginlik Doğu’dan Batı’ya kaydı. Doğu 500 yıl sonra ilk defa Batı’dan rövanşı almanın eşiğine geldi. Dünya üretiminin yüzde 50'den fazlası artık doğu kısmında yapılıyor. Bunlarında deniz yollarıyla, şu anda eskimiş olan ticaret yollarıyla batı pazarına ulaşması 95 gün sürüyor. Yeni kurulacak olan demir ipek yoluyla da üretilen mamulün 13 günde batı pazarına ulaştırılacağı öngörülüyor." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel de çocukluğunun dedelerinden bu bölgenin tüccarlarının Giresun'dan Trabzon'a oradan da İstanbul'a yolculuk hikayelerini dinleyerek geçtiğini, an itibariyle Erzincan'ın geleceğe doğru güçlü adımlarla yürüdüğünü ve mesafeler kat ettiğini söyledi.

Yücel, kuzeyi güneye, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan karayolunun Kemaliye ayağı olan Dutluca yolunun temelinin 4 Kasım 2017'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atıldığını hatırlatarak şöyle konuştu;

"Trabzon-Erzincan Demiryolu'nun da yapılması ile birlikte Karadeniz'e açılan bir kapı. Hızlı tren projesi ile birlikte her anlamda bir kavşak. Biz bugün bu fırsatların daha verimli kullanılması ve değerlendirilmesi amacıyla üç başlıkta değerlendirmeler yapacağız."

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise mevcut projelerin hayata geçtiği taktirde Erzincan'ın bir lojistik merkez olacağını belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Bülbül de günümüzde ulaşıma yatırım yapan ülkelerin geleceğine değer ve büyük bir stratejik üstünlük kazandıklarını söyledi.

Toplantıya ayrıca, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Erzincan Vali Yardımcıları Dede Musa Baştürk, Yaşar Kemal Yılmaz, Erzincan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Yapınca ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

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ErzincanTrabzon
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