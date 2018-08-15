Trabzon için

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, kentin trafik sorununun çözülmesine katkıda bulunacak "Trabzon İli Transit Tüp Geçit Projesi"ni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına sunduklarını söyledi.

Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş, Hacısalihoğlu'nu ziyaret ederek, Trabzon İli Transit Tüp Geçit Projesi'nin detayları ve diğer ulaşım projeleriyle entegrasyonu konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Hacısalihoğlu, Trabzon'un artan trafik yükünü çözecek ulaşım projelerinin kentin öncelikli konularından olduğunu belirtti.

Bu sorunun çözümü noktasında TTSO tarafından "Trabzon İli Transit Tüp Geçit Projesi" hazırlandığını ifade eden Hacısalihoğlu, kentin trafik sorununun çözülmesine katkıda bulunacak projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına sunduklarını vurguladı.

Hacısalihoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Trabzon'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a proje ile ilgili bilgi sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza, daha önce de odamızı ziyareti sırasında konuyla ilgili detaylı sunum yapmıştık." dedi.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde trafiğe kayıtlı araç sayısının 550 bine yaklaştığını aktaran Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'un konumu nedeniyle gün içindeki gelip geçen araç sayısı 2 milyona yaklaşmaktadır. Bu durum Trabzon'da yaz-kış bitmek bilmeyen trafik sorununu meydana getirmektedir. Yapımı devam eden Kanuni Bulvarı kamulaştırma maliyeti ve birçok viyadük geçişi gerektirmesi nedeniyle devletimizi maddi anlamda yormuştur. Yapılması planlanan Güney Çevre Yolunda da yine benzer kamulaştırma maliyetlerinin çıkması muhtemeldir. Bu nedenle alternatif bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan çalışmalarla trafiğin sürekli ve her daim yoğun olduğu ilk yerden başlayarak şehri transit geçecek taşıtlar için yer yer önemli bölgelere bağlantı verecek şekilde Transit Tüp Geçit Projesi hazırladık."

- Proje, 160 dönüm kamulaştırma gerektiriyor

Hacısalihoğlu, projenin tüp geçit olarak hazırlanmasındaki en büyük sebebin kamulaştırma maliyetlerini minimize etmek olduğuna dikkati çekerek, "Taslak olarak hazırlanmış proje bağlantı yollarıyla birlikte 10 giriş-çıkış, 10 köprü ile toplamda 8 parçadan meydana gelen yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda tüp geçitlerden oluşmaktadır. Bu proje için ihtiyaç duyulacak kamulaştırma alanı ise yapılan çalışmalara göre bağlantı yollarıyla birlikte sadece 160 dönümdür." diye konuştu.

Güney Çevre Yolu, transit yol, şehir bağlantı kavşakları ve diğer projelerin birbiriyle uyumlu şekilde yürütülmesinin önemli olduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, dolayısıyla bu görüşmenin, gelecekteki ulaşım stratejileri konusunda yararlı olduğunu dile getirdi.



Bayramçavuş ise Karayolları Genel Müdürlüğünce Trabzon'da yürüttülen çalışmalara ilişkin Hacısalihoğlu'na bilgi verdi.



