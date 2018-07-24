Trabzon Liman İşletmeciliği, depolama tesisini kiraya verdi

İSTANBUL (AA) - Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ, liman sahasında bulunan fuel-oil depolama tesisini 24 aylığına kiraya verdi.

Trabzon Liman İşletmeciliği'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket ile Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT Başkanlığı) arasında liman sahasındaki 6 bin tonluk depolama kapasitesi olan fuel-oil depolama tesislerinin 1 Eylül 2018'den itibaren aylık 35 bin TL+KDV bedelle 24 aylığına kiraya (depolama sözleşmesi) verildiği belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin toplam bedelinin 840 bin TL+KDV olduğu bildirildi.



