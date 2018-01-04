Trabzon Limanı halka arz ediliyor

İSTANBUL (AA) - Trabzon Limanı'nın bu ay içerisinde talep toplama yöntemiyle halka arz edilmesi planlanıyor.

Albayrak Grubu'nun 2033 yılının sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Limanı'nın halka arzına ilişkin gelinen son nokta hakkında bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, grubun ekonomik faaliyeti hakkında bilgi verdi.

Bolat, 2017'nin şirketleri adına istedikleri gibi geçtiğini belirterek, 2018'den umutlu olduklarını, güzel bir yıl beklediklerini söyledi.

Albayrak Grubu olarak 2012'de gerçekleştirdikleri Tümosan'ın yüzde 25'inin halka arzının çok faydasını gördüklerini kaydederek, bunun ardından gelecek dönemde bütün işletmelerinin halka arz edilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Bolat, "Bu çerçevede Trabzon Liman İşletmeciliği'nin de halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Borsa İstanbul yönetimine izinler noktasında gerekli başvurularımızı yaptık. Ümidimiz bu ay içinde Trabzon Limanı'nın yüzde 30 halka arzını başarıyla tamamlamak." dedi.

Limanın 2003 Kasım'da 30 yıllığına Albayrak Holding'e geçtiğini anımsatan Bolat, limanın, yöneticilerin ve çalışanların fedakar ve başarılı çalışmalarıyla yepyeni, modern ve işlek bir liman olarak ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu aktardı.





- "Liman çok iyi çalışıyor ve kâr ediyor"





Bolat, halihazırda 390 milyar dolar dış ticareti olan bir ülke için limanların büyük önem taşıdığını belirterek, Trabzon Limanı'nın Albayrak Holding bünyesinde kapasitesinin 2,5 kat arttığını bildirdi.

Sermaye piyasalarının bu yıl çok sayıda halka arza sahne olacağını aktaran Bolat, "Trabzon Limanı'nın bu yıl ilk olmasını temenni ediyoruz. Başarıyla sonuçlanacağına da yürekten inanıyoruz. Çünkü pırıl pırıl, emsalsiz, çok iyi çalışan ve kâr eden bir kuruluştur Trabzon Limanı." diye konuştu.

Bolat, Trabzon Limanı'nın Albayrak Grubu içindeki istikrarlı nakit yaratma kabiliyeti en yüksek şirketlerden olduğuna dikkati çekerek, şirketin 2011'den beri kârının tamamını ortaklarına temettü olarak dağıttığını vurguladı.

Gelecek 5 yıl için dağıtılabilir kârın en az yüzde 70'inin nakit dağıtılmasını öngördüklerini belirten Bolat, "Son derece önemli olan kâr dağıtım politikamızın yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.





- "Elde ettiği kârın en az yüzde 70'ini dağıtacak"





Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman, halka arzların herkesi heyecanlandırdığını, piyasaların büyümeye ihtiyacı olduğunu belirterek, GSYH'nin ancak dörtte biri kadar büyüklüğe sahip piyasaları bulunduğunu, bunun yukarı çekilmesi gerektiğini söyledi.

Bu yıl çok sayıda halka arz olacağının beklendiğini dile getiren Akosman, yılın ilk halka arzını gerçekleştirmeyi temenni ettiklerini bildirdi.

Akosman, "Hatta talep toplamayla olacak ilk halka arz olacak gibi gözüküyor şu anda." dedi.

Trabzon Limanı'nın döviz bazlı gelir yapısı ile yatırımcılara doğal bir korunma sağlayacağını, nakit yaratma potansiyelinin çok güçlü olduğunu aktaran Akosman, "Kârlılık yönüyle çok cazip bir şirketi. Borsamızın ilk liman şirketi olacak. Bugüne kadar sürekli bir temettü ödemesinde bulunmuş. Gelecek 5 yılda elde ettiği kârın en az yüzde 70'ini temettü olarak dağıtma garantisini veriyor şirket. Dolayısıyla Borsa'daki temettü yatırımcıları için gayet cazip bir şirket olarak ortaya çıkıyor." diye konuştu.





- "Cazip yatırım fırsatı"





Akosman, Deniz Yatırım olarak halka arzların başarısının cazip fiyatlama ve cazip çarpanlarla mümkün olacağını düşündüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Trabzon Limanı'nın da bu cazipliği içinde barındırdığına inanıyoruz. Şirketin bazı önemli potansiyelini hiç bu değerlemeye katmamış durumdayız. Pay değerimiz 15,5 lira olacak. Toplam şirket değeri 325,5 milyon TL ve halka arz büyüklüğümüz de 97,7 milyon TL olacak. Halka arzın tümünü yurtiçinde yapacağız.

Trabzon Limanı halka arzında da 10 işgünü süreyle Günlük Alım Emri Uygulaması ve 1 ay süre sonunda 1 ay boyunca elinde tutan yatırımcılara yüzde 2 Bonus Pay uygulamaları kullanılacak. Ayrıca ilk defa Trabzon LimanıWnda uygulanacak yeni bir teşvik de söz konusu. Küçük tasarrufları ödüllendirmek amacıyla halka arza 50 adet ve üzerinde taleple başvuran yatırımcılara 1 adet bedelsiz payı Deniz Yatırım olarak biz vereceğiz. Bu sayede 50 adet başvuran bir yatırımcı en az yüzde 2'lik getiriyle yatırımına başlayacak."





- "Bölgenin en büyük ve aktif limanıyız"





Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, limanın yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde kara alanına sahip olduğunu belirterek, buradaki kapasitenin 2003'te özelleştirme sonrası 3,8 milyon tondan 10 milyon tona çıkarıldığını söyledi.

Ermiş, "Liman, 10 milyon ton elleçleme kapasitesi ve 5 milyon ton depolama kapasitesine ulaştı. Özelleştirmeden bu yana Liman'da elleçlenen yük hacmi ise yıllık ortalama yüzde 7,7'lik bileşik büyüme ile yıllık 1 milyon tondan 3 milyon tona çıktı." dedi.

Şirketin gelirlerinin tümüyle döviz bazında olmasının avantaj sağladığını ve kur riskine yönelik önemli koruma imkanı sunduğunu dile getiren Ermiş,"Bölgenin en büyük ve en aktif limanıyız. Özelleştirmeden sonra ciddi atılım yaptık. Müteşebbislere 'Ne olursan gel' dedik. Limanda adım atılamayacak noktaya geldik." diye konuştu.





- "2017'nin 9 ayında 23,1 milyon TL net kâr"





Toplantıda verilen bilgiye göre, Trabzon Limanı'nın gelirleri 2017'nin 9 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 53,3 milyon TL'ye, net kârı ise yüzde 76'lık yükselişle 23,1 milyon TL'ye ulaştı.

Buna göre şirketin 2016 yılının ilk 9 ayında yüzde 36 seviyesinde olan net kar marjı 2017'de yüzde 43'e yükseldi.

Trabzon Limanı, FAVÖK açısından değerlendirildiğinde de 2017'nin 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli büyüme gerçekleştirdi. 2016'nın 9 ayında 16,8 milyon TL seviyesinde olan FAVÖK, geçen yılın aynı döneminde yüzde 87 artışla 31,4 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin bu dönemlerde FAVÖK marjı yüzde 47'den yüzde 59'a yükseldi.



Halka arz yolunda yasal süreçleri devam eden Trabzon Limanı İşletmeciliği AŞ'nin 21 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30'una tekabül eden ve Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye ait 6 milyon 300 bin TL nominal değerli payın SPK ve borsa onaylarını takiben bu ay içinde halka arzı planlanıyor.