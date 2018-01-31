Trabzon Limanı'ndan yılda 1 milyon ton hububat gönderiliyor

TRABZON (AA) - TUĞBA YARDIMCI - Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük limanı olan Trabzon Limanı'ndan yılda 1 milyon tona yakın hububat, çeşitli ülkelere transfer ediliyor.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temeli 1946'da atılan Trabzon Limanı'nın 1954 yılında Trabzon Vapuru'nun rıhtıma yanaşmasıyla faaliyete başladığını söyledi.

Limana 1990'lı yıllarda modernize edilmeden önce sadece iki geminin yanaşabildiğini ifade eden Ermiş, o dönem yapılan çalışma sayesinde 400 metrelik rıhtımın bin 525 metreye çıkartıldığını, ayrıca 200 bin metrekarelik depolama alanı inşa edildiğini belirtti.

Ermiş, Asya'nın Avrupa'ya açılan kapısı olan Trabzon Limanı'nın 30 yıllık işletme hakkını 2003 yılında gerçekleştirilen özelleştirme ile Albayrak Grubu'nun devraldığını kaydetti.

Özelleştirmenin ardından 14 yılda limana 45 milyon dolarlık yatırım yapıldığına işaret eden Ermiş, "Örneğin 144 ton kaldırma kapasiteli konteyner vinci satın alındı. Limanın elleçleme kapasitesi özelleştirmeden sonra yapılan yatırımlar sayesinde yaklaşık üç katına çıktı. 3,8 milyon ton olan limanın elleçleme kapasitesini 10 milyon tona, 3 milyon ton olan depolama kapasitesini 5 milyon tona çıkarttık." dedi.

Ermiş, limanda dökme katı, dökme sıvı gibi her türlü yükün elleçlenebildiğine dikkati çekerek, özelleştirmeden bu yana limanda elleçlenen yük hacminin her sene ortalama yüzde 7,7 büyüdüğünü aktardı.

Limanda her yıl elleçleme rekoru kırıldığını belirten Ermiş, 2016 yılında 2 milyon 910 bin ton yük elleçlenen limanda, geçen yıl ise 3 milyon 100 bin ton yük elleçlendiğini söyledi.

Ermiş, 205 kişinin istihdam edildiği limanda özelleştirme öncesinde kişi başına 4 bin ton iş hacmi yaratıldığını, gelinen süreçte ise bu rakamın kişi başına 15 bin tona ulaştığını vurguladı.

Limanın 2016 yılının 9 aylık dönemindeki hizmet gelirinin yaklaşık 12,1 milyon dolar olduğunu belirten Ermiş, 2017 yılının aynı döneminde ise bu gelirin 14,4 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Ermiş, Trabzon Limanı'nın, Doğu Karadeniz'in en büyük limanı olduğuna işaret ederek, "Sahip olduğu imkanlar ve yarattığı iş hacmi ile Trabzon Limanı, Doğu Karadeniz'in en büyük limanı konumundadır. Liman, stratejik önemi olması hasebiyle de zaman zaman büyük projelere ev sahipliği yapmaktadır." diye konuştu.

Ermiş, bölgenin en büyük ve en aktif limanının bin 525 metrelik rıhtım uzunluğunu yapılan çalışmalarla 2 bin 235 metreye çıkarttıklarını, ayrıca 600 metrelik yeni rıhtım oluşturdukları anlattı.

Trabzon Limanı'nda 2002 yılındaki konteyner trafiğinin yaklaşık bin civarında olduğunu dile getiren Ermiş, konteyner depolama kapasitesini 175 bine yükselttiklerini belirtti.

- "Trabzon Limanı hububatta adeta bir köprü görevi üstleniyor"

Ermiş, Trabzon Serbest Bölgesinin, Trabzon Limanı sahasında yer aldığını ve hiç bir limanda böyle bir imkan bulunmadığını söyledi.

Serbest bölgelerin transit ticaret için büyük avantaj sağladığını ifade eden Ermiş, Trabzon Serbest Bölgesi'nin liman sahasında bulunmasının ise artı bir avantaj olduğunu vurguladı.

Ermiş, transit yükler anlamında Trabzon Limanı'nın, uluslararası ticaret yapanlar için benzersiz bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Özelleştirmenin ardından Trabzon Serbest Bölgesi'nin hisselerini de devraldıklarını anlatan Ermiş, yeni depolama alanları gibi buraya yönelik de yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Ermiş, Trabzon Serbest Bölgesi'ne gelen buğday ve mısır gibi hububat çeşitlerinin elleçlendikten sonra kalitesinin yükseltildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon Limanı'ndan yılda yaklaşık 1 milyon ton hububat, Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelere gönderiliyor. Trabzon Liman sahası içindeki Trabzon Serbest Bölgesine gelen hububatın yüzde 70'i Amerika'ya, yüzde 10'u Kanada'ya, yüzde 20'si de Avrupa ülkelerine transfer edilmektedir. Hububat ürünleri Trabzon üzerinden dünyaya açılıyor. Trabzon Limanı hububatta adeta bir köprü görevi üstleniyor. Günümüzde Trabzon Limanı hububat transferinde önemli aktörlerden biri konumuna geldi."