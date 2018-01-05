Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Eto Abdullah Keleş
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan:

- "Gayretimiz, öncelikle ana üretim bölgesinde, özellikle de Trabzon'da verimi 100 kilogramın altına inen fındıktaki bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırmaktır. Arazi toplulaştırması da bu yönde atılacak en büyük adımdır"

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan:

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fındık veriminin, ana üretim bölgesinde, özellikle de Trabzon'da 100 kilogramın altına indiğini belirterek, bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırmak için gayret gösterdiklerini, arazi toplulaştırmasının da bu yönde atılacak en büyük adım olduğunu bildirdi.

Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, TTB'nin, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi ile bahçelerdeki olumsuzlukların ortadan kaldırılması için örnek çalışmalar yaptığını belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın "arazi toplulaştırması"na yönelik değerlendirmelerine atıfta bulunan Ergan, "Yaklaşık 15 yıldan beri yaptığımız, özellikle de son 5 yılda yoğunlaştırıp Türkiye gündemine taşıdığımız, fındığımızın verim ve kalite sorununa devletin de artık duyarsız kalmadığını ve emeklerimizin heba olmayacağını görmek sevindiricidir." ifadesini kullandı.

Ergan, bu konuda ilgili tüm kesimlerin üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirmek zorunda olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla bir çalıştay yapıp tüm tarafları bir araya getirip, soruna nihai neşterin vurulması için hazırlık yapıyoruz. Gayretimiz, öncelikle ana üretim bölgesinde, özellikle de Trabzon'da verimi 100 kilogramın altına inen fındıktaki bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırmaktır. Arazi toplulaştırması da bu yönde atılacak en büyük adımdır.

İlimizdeki fındık bahçesi 65 bin hektardır ama rekolte 50 bin tonu aşmamaktadır. Oysa Batı Karadeniz'de bir dekar alandan elde edilen fındık kolay kolay 200 kilogramın altına düşmüyor. Nedeni de bizdeki gibi bahçeler eski değil, yeni. Verimleri ve kaliteleri yüksek. Bu durumda batıda maliyet düşük, doğuda ister istemez yüksek oluyor."

Ülkedeki fındık bahçelerinin toplam büyüklüğünün 700 bin hektar olduğuna dikkati çeken Ergan, "Son 10 yılın ortalamasına göre bu alanlardan yılda 600 bin ton kabuklu fındık elde edildi. Birim alanda ortalama verim demek ki 100 kilogramın altında. Oysa 700 bin hektar alanda, 200 kilogramdan 1 milyon 400 bin ton fındık elde edebilme imkanımız var. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak içeride üretim, dışarıda pazar payımızı artırmak için çalışmalar yapmalıyız. Bunun ilk şartı üretim alanlarına çeki düzen vermek ve toplulaştırmaktır." ifadesini kullandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FındıkToplulaştırmaTrabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5